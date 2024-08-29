人民网北京8月29日电（记者乔雪峰）8月29日上午9时35分，国航首架国产C919（B-919X）飞机从上海浦东机场调机飞往北京，于上午11时23分抵达北京首都国际机场，标志着国产C919飞机正式加入国航机队。

国航首架国产飞机C919。人民网记者 乔雪峰摄

谈到此次飞行感受时，执飞本次航班的机长王岩告诉记者，国产飞机C919是一款非常优秀的机型，它不管是从设计和性能方面，还是从操控的感觉和人机交互等方面，都达到了非常高的水平。“我为咱们的C919机型感到自豪，同时也为我能成为C919的飞行员感到骄傲。”

8月28日，国航和南航在中国商飞总装制造中心浦东基地同时接收首架C919飞机，标志着国产C919飞机即将开启多用户运营新阶段。

国航接收首架C919国产飞机。人民网记者 乔雪峰摄

活动现场，随着机库大门缓缓拉开，国航C919首架机与南航C919首架机同台亮相。中国商飞向国航、南航颁发《飞机销售证》并移交飞机交付纪念钥匙，中国民航局向国航、南航颁发《国籍登记证》《单机适航证》和《无线电台执照》。

国航首架C919飞机采用158座两舱布局。人民网记者 乔雪峰摄

据了解，国航C919首架机为延程型，采用158座两舱布局，包含8个公务舱和150个经济舱。南航C919首架机为标准航程型，采用164座三舱布局，包含8个公务舱、18个明珠经济舱和138个经济舱。两架飞机均装配了定制化的客舱座椅等设施设备，全舱配置个人充电接口，为乘客提供便捷舒适的乘机体验。

据公开材料显示，国航和南航均与中国商飞签订了采购协议，分别购买了100架C919飞机，这批飞机将于2024年至2031年间分批交付。

据了解，C919大型客机是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机，座级158-192座，航程4075-5555公里。

截至目前，共有9架C919飞机交付客户。其中，全球首架C919飞机于2022年12月9日正式落户东航，标志着国产大飞机迈出市场运营的“第一步”，也标志着中国民航运输市场首次拥有中国自主研发的喷气式干线飞机。2023年5月28日，东航完成C919首个商业航班，标志着该机型研发、制造、取证、投运“全面贯通”。

据航旅纵横大数据显示，截至2024年8月27日，C919商业首航以来累计执行航班量超过3600班次，累计旅客运输量超过48万人次。

(责编：杨曦、吕骞)

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