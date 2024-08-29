中央宣传部文明实践局 侯化生

8月29日，第54次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）发布。《报告》显示，截至2024年6月，我国网民规模近11亿人（10.9967亿人），较2023年12月增长742万人，互联网普及率达78.0%。其中，新增网民以10至19岁青少年和“银发族”为主。互联网已经越来越成为人们生活不可或缺的组成部分，成为人们重要的日常生活方式。然而，互联网是一把双刃剑，它在为广大网民获取信息、相互交流、生产生活带来便利的同时，淫秽色情、低俗庸俗、恐怖惊悚，网络谣言、网络诈骗、网络暴力等负面有害信息问题屡禁不止，给人们带来苦恼和麻烦。因此，网络文明建设成为人们必须面对的课题。

作为一名网民，应该如何正确认识互联网和现实世界的关系，如何在建设网络文明中发挥作用呢？笔者认为：

一要正确认识互联网和现实世界的关系。网络是真实世界的一部分，网络空间不是法外之地，现实世界的法律同样适用于网络空间。虽然从技术角度看，网络行为是数据的传递交换，但是，在每一个虚拟角色的背后都隐藏着真实的行为主体，网络交往是现实生活中有血有肉的人借助互联网工具发生的行为。网民首先是公民，现实社会道德规范的基本原则同样适用于网络，网上不文明、不道德问题不仅作用于网络空间，而且会把影响带到现实生活中来。网络与现实相互作用，网上不文明不道德行为会给现实社会带来冲击，现实生活中一些事件反映到网络上可能会被无限放大。网络是现实世界的延伸，网络给了个人极大的空间和相对的自由度，但绝不意味着网上个人行为与他人无关。互联网是高度开放的，每一个人既可以是网络信息服务的使用者，又可以是网络信息的贡献者和网络服务的参与者。互联网需要规则进行规范，无规则必然混乱。在网络中匿影潜踪、猎奇窥隐、放纵宣泄，破坏的不仅是网络秩序，也是现实社会秩序。网络空间的有序和文明，关系整个社会的稳定和道德水平。

二要主动学习掌握习近平总书记关于网络文明建设的重要论述和网络文明建设方面的政策法规。党的十八大以来，在习近平总书记关于网络强国的重要思想和关于社会主义精神文明建设的重要论述指引下，我国扎实推进网络文明建设，网络空间正能量更加充沛，生态环境更加清朗，文明风尚更加彰显。我们要深入学习习近平总书记关于网络文明建设的重要论述，掌握其精神实质和核心要义，将其应用到上网、用网的日常生活和实际工作中。同时，要主动学习、了解掌握《中华人民共和国网络安全法》《关于加强网络文明建设的意见》等，做到有的放矢、学以致用。

三要自觉践行网络文明。首先，要依法上网用网，遵守法律法规，不发布和传播违反国家法律、影响国家安全、破坏社会稳定、破坏民族团结和宗教信仰的信息，自觉抵制反动消极言论，共建清朗网络空间。其次，要安全上网用网，自觉维护网络安全，掌握一些防护技能，自觉学习网络安全知识，提高防范意识，不打开不明网站，不浏览非法网站，不轻易透露个人隐私和重要身份信息，尽量不使用公共电脑处理重要资料。再次，要理性上网用网，不信谣不传谣，要讲诚信、守底线，不跟风发布或转发未经证实的、有可能会给社会或他人造成损害的信息，坚决抵制各类淫秽、低俗信息，不谩骂、诽谤他人。最后，要努力传播文明引领风尚，要文明上网、文明发言，为励志进取点赞、为好人善举叫好，努力传播向善向上的正能量。（来源：精神文明报）

(责编：杨曦、吕骞)

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