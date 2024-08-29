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蒙牛乳业召开2024年中期业绩发布会

2024年08月29日14:49 | 来源：人民网
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8月29日，蒙牛乳业在香港召开2024年中期业绩发布会。中期业绩公告显示，2024年上半年蒙牛实现收入446.7亿元人民币，同比下降12.6%；实现经营利润31.2亿元人民币，经营利润率同比提升0.6个百分点至7%。

公告指出，面对周期挑战，蒙牛顺应市场变化，主动迎难而上。在优势品类夯实行业地位的同时，多个细分品类实现逆势增长。常温液态奶业务不断夯实产品和品牌，持续提升运营效率、执行效率，实现利润率提升；低温酸奶品类产品结构提升，驱动盈利能力持续提升；鲜奶品类持续关注消费者价值，取得逆势增长；奶粉品类专注模式重塑，实现扭亏为盈。

当前，消费结构和消费习惯的变化仍然蕴含着潜在的机遇。蒙牛顺应渠道重塑趋势，下大力拓展渠道创新，深化线下渠道，仓储店、折扣店等高质价比消费主场增势良好，在O2O渠道领先行业，份额优势再提升。蒙牛全线产品持续打造“传统电商+兴趣电商+社交电商”的全域经营模式，通过合作平台推广活动、3·15工厂溯源直播、专属产品自播矩阵、公域扩大引流和私域高效裂变等举措，带动全品类线上线下协同联动增效。

为应对行业加速变革的复杂局面，蒙牛管理层经历调整后，带领全集团加速进击、步履不停，开启新一轮调整提升。在激发需求端潜力的同时，更是在供给端敢于求变，打出结构优化、品类创新、业态创新和模式创新的组合拳。奶酪业务方面，旗下妙可蓝多积极拓展消费场景，进一步夯实细分领域竞争优势，完成现金收购集团所持有的蒙牛奶酪100%股权，进一步整合业务发展；冰淇淋业务积极创新突破，实现消费新范式突围。在专业营养赛道，产品矩阵全面满足有氧运动人群、无氧运动人群、大众运动人群的运动营养需求。

B端拓展同样成效显，蒙牛探索新业态、新模式，在餐饮、咖啡、茶饮、烘焙等领域与多家全球知名品牌碰撞出火花，逐渐塑造业务新增长极。

公告显示，蒙牛在研发创新、智能制造、ESG等领域发挥示范作用。在研发创新领域，蒙牛参与提报的“优良乳酸菌种质资源挖掘与产业化关键技术创新及应用”获得国家科学技术进步奖二等奖，蒙牛控股公司虹摹生物成功完成近亿元Pre-A轮融资；在智能制造领域，数智超级智能工厂蒙牛宁夏工厂，劳动生产率较传统工厂提高近20倍。与此同时，能源消耗整体降低43%，通过关键质量点实时在线检测等技术实现转型效率提升15%；在ESG领域，蒙牛持续推动“GREEN”可持续发展战略落地见效。期内，推出“1+N”可持续发展报告披露体系，发布《自然相关信息披露报告》（TNFD报告），彰显绿色转型决心。今年5月，蒙牛旗下现代牧业采购的中国首单“零毁林”大豆到港交付，助力蒙牛打造更加绿色的全球供应链。此外，集团还与法国贝勒集团达成可持续发展战略合作，在低碳农业实践等领域可持续发展领域开展深度合作。

(责编：董童、李源)
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