人民网北京8月29日电 （欧阳易佳）全球数字化发展日益加快，时空信息、定位导航服务成为重要的新型基础设施。8月29日是第21个全国测绘法宣传日。自然资源部副部长刘国洪表示，一年来，自然资源部坚持把构建美丽中国数字化治理体系、建设绿色智慧的数字生态文明，作为测绘地理信息工作的重大实践要求和重大发展机遇，着力推动实景三维中国建设和应用，着力推动数字地图产品研发和推广，助力高质量发展，服务高水平保护，赋能高效能治理，支撑高品质生活。

数据是新的生产要素，是基础性资源和战略性资源，也是重要生产力。刘国洪认为，要共担数字时代的责任，加快新型数字基础设施建设。加快建立新一代国家测绘基准体系，推动空间地理数据覆盖从陆地表面向海洋、水下、地下全范围覆盖、全地域延伸，加快建设“地上下、陆海域、二三维”一体化的实景三维中国，不断提升数据资源的覆盖度、精细度、新鲜度、丰富度。“以实景三维中国描绘现实世界的美丽中国，服务支撑数字中国建设。”

“测绘地理信息与经济社会发展、百姓日常生活紧密相关。”刘国洪介绍，要充分发挥“数据要素乘数效应”，充分利用空间地理数据的放大、叠加、倍增功能，促进各类生产要素在时空上的精准科学匹配，催生新产业、新模式、新动能。加大力度支持地理信息产业、智能网联汽车、北斗规模应用、低空经济等的发展，服务社会公众社交、出行、文旅、餐饮、购物、游戏等的需要，更好满足人民对美好生活的向往。

“测绘地理信息领域科技密集、创新驱动的特征突出。我们要加快科技创新，推动测绘地理信息数智化转型。”刘国洪说，“我们要加快推进人工智能、大数据、云计算等高新技术在测绘地理信息领域的应用，加强位置智能感知、信息自动提取、知识深度挖掘等方面的研究创新，加快拥有强大的测绘地理信息基础研究和原始创新能力、关键核心技术攻关能力、高水平科技人才培养和集聚能力，加快建成智能化测绘技术体系，为建设科技强国贡献力量。”

安全是发展的前提，发展是安全的保障。刘国洪表示，地理信息安全是国家安全的重要组成部分。地图是国家版图的重要表现形式，自然资源部认真贯彻总体国家安全观，健全安全监管制度体系，提升安全监管能力水平，包容审慎地推动新型地图产品与服务规范发展，守牢测绘地理信息安全底线。

(责编：罗知之、吕骞)

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