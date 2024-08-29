人民网北京8月29日电 （欧阳易佳）8月29日是第21个全国测绘法宣传日，今年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动的主题为“规范使用地图 一点都不能错”。记者从自然资源部获悉，实景三维中国建设取得积极进展。

截至目前，地形级实景三维建设完成680万平方千米优于5米格网的地形三维模型，17版覆盖全部陆地国土的亚米/2米分辨率影像数据，3版覆盖重点地区的优于1米分辨率影像数据，490万平方千米1:50000要素转换生产的基础地理实体数据，和300万平方千米基于1:5000-1:10000要素转换生产的基础地理实体数据。城市级实景三维，建设完成了约10.3万平方千米城市三维模型，约3.1万平方千米基于1:500-1:2000要素转换生产的基础地理实体数据。同时，还建成了一批部件级示范成果。为美丽中国建设提供统一的时空基底。

自然资源部国土测绘司司长周星表示，实景三维中国是国家重要的新型基础设施，是对现实中国的真实、立体、时序化反映，通过“人机兼容、物联感知、泛在服务”实现数字空间与现实空间的关联互通，是装在计算机系统内具备三维立体展示、精细精准量测、地理空间统计分析等功能的支持智能化决策的数字中国。

当前，实景三维中国已纳入党中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见、数字中国建设整体布局规划、“十四五”新型基础设施建设规划、“十四五”自然资源保护和利用规划等。

周星介绍，通过在实景三维中国建设中积极采用人工智能、大数据、云计算等新兴技术，初步实现海量空间地理数据轻量化处理、语义化建模、地理实体空间身份编码服务等关键核心技术自主可控，三维数据可视化、大范围地理场景数据获取、室内外一体化测量等软硬件装备研发填补了国产化替代空白。

周星表示，实景三维中国建设助力数字经济发展，服务百姓美好生活。现已形成涵盖灾害防治、智慧安防与调度、历史文化保护、国土空间规划、耕地保护、节约集约用地、生态保护，在线旅游等22大类、100余种应用场景，彰显了空间地理数据要素价值，积极赋能高质量发展。

为了培育应用生态，激活实景三维中国数据要素潜能，自然资源部、国家数据局联合组织开展了2024年实景三维数据赋能高质量发展创新应用典型案例征集工作。活动现场，《2024年实景三维数据赋能高质量发展创新应用典型案例》名单公布，首批发布60个典型案例。

周星表示，将加快建成“地上下、陆海域、二三维”一体化的实景三维中国，并积极发挥实景三维中国在数字政府、数字经济、数字社会、数字生态文明、数字文化建设中的作用，培育发展新质生产力，以数据之治助力中国式现代化建设。

(责编：罗知之、吕骞)

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