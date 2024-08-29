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五粮液：2024年上半年营业收入同比增长11.30%

2024年08月29日15:11 | 来源：人民网
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8月28日，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“五粮液”）发布2024年半年报。报告显示，2024年1月至6月，实现营业收入506.48亿元，同比增长11.30%；归母净利润190.57亿元，同比增长11.86%。自2016年起，五粮液上半年营业收入、归母净利润连续九年实现同比双位数增长，继续保持稳健增长。

半年报数据显示，五粮液上半年经营活动净现流134.28亿元，同比增长18.52%；第二季度经营活动产生的现金流量129.12亿元；三大主品运营取得新成效；专卖店终端达1749家，较年初增加87家。在反映经销商对企业信心的关键指标合同负债上，截至6月30日，五粮液合同负债同比增长123.55%，环比增长61.62%。

(责编：董童、李源)
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