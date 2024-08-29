原标题：共庆中巴建交50周年 瑞幸携手巴西驻华大使馆开启巴西咖啡文化节

8月29日，瑞幸咖啡创新生产中心在青岛正式动工，瑞幸巴西咖啡文化节同期拉开帷幕。瑞幸咖啡创新生产中心总投资约30亿人民币，预计年烘焙产能5.5万吨，将进一步优化高品质咖啡垂直供应链的整合，释放长期发展新动能。时值2024年中巴建交50周年，瑞幸巴西咖啡文化节将以咖啡为媒，搭建中巴文化沟通桥梁，助力中巴咖啡产业合作迈上新台阶。

巴西驻华大使高望，巴西驻华大使馆商务参赞李嘉明，大钲资本董事长兼首席执行官黎辉，瑞幸咖啡联合创始人、董事长兼首席执行官郭谨一共同出席了当天的开工仪式，并见证瑞幸巴西咖啡文化节的正式开幕。

瑞幸咖啡联合创始人、董事长兼首席执行官郭谨一表示，瑞幸咖啡创新生产中心是瑞幸持续强链增效、深化高品质垂直供应链建设、助力打造世界级咖啡品牌的重要举措。在中巴建交50周年的重要时刻，瑞幸希望通过举办巴西咖啡文化节，以多种形式的咖啡文化交流互动，进一步深化中巴两国咖啡与文化的互鉴共赏。

近年来，随着中国咖啡产业的快速发展，中巴咖啡贸易持续增长，文化交流日益密切。瑞幸咖啡致力推广高品质咖啡，正日益成为中巴咖啡贸易往来与文化交流的重要角色。巴西驻华大使高望在活动现场表示，作为中国咖啡市场的领军企业，瑞幸咖啡已成为中巴咖啡贸易的重要纽带，引领中巴咖啡产业合作走向深入。期待瑞幸巴西咖啡文化节圆满落地，成为展示巴西咖啡文化和产品的全新窗口，为中巴两国咖啡产业合作贡献力量。

青岛是中国沿海重要的经济中心城市及国际性港口城市，拥有得天独厚的区位优势和完善的产业集群，是未来汇集全球高品质咖啡，尤其是促进中巴经济文化深入交流、沟通国际产业合作的前沿阵地。

瑞幸咖啡致力于为消费者提供高品质的产品与服务，不断加码供应链建设，持续引领行业高质量及可持续发展。此次开工的瑞幸咖啡创新生产中心位于青岛市城阳区，将配备全球领先的智能化设备，实现从生豆处理、咖啡豆烘焙、包装到仓储物流全流程自动化生产。建成后，该创新生产中心将与瑞幸福建、江苏两大烘焙基地共同形成年产能超10万吨的烘焙供应网络，支撑服务全国超过20000家门店。同时，瑞幸咖啡创新生产中心遵循中国绿色建筑三星认证标准设计建造，运用前沿的节能减碳技术，践行绿色可持续的发展理念，打造绿色工厂新标杆，将是新质生产力赋能本土咖啡产业品质跃升的全新样本。

随着巴西咖啡文化节的开幕，瑞幸咖啡将开展一系列特色活动，促进中巴咖啡文化交流和高品质巴西咖啡推广。接下来，瑞幸将在青岛创新生产中心及江苏烘焙基地打造巴西咖啡博物馆，推介巴西咖啡产品和文化；在北京设立瑞幸巴西咖啡文化主题门店等。同时，瑞幸咖啡还将举办巴西咖啡品鉴沙龙，邀请巴西咖啡杯测冠军与消费者面对面互动交流，共同品鉴巴西咖啡的魅力。未来，瑞幸咖啡还将深入原产地，在巴西开设办公室及种植者扶持中心，携手巴西政府及相关合作伙伴，助力咖啡成为巴西的又一张国家名片。

作为国内咖啡行业的领军企业，瑞幸致力于为消费者提供高品质、高性价比、高便利性的产品。瑞幸咖啡创新生产中心落成后，将进一步夯实全国超20000家门店的品质基石，为企业发展擘画新的发展蓝图，为打造卓越的、世界级的百年咖啡品牌注入强劲新动能。

(责编：董童、李源)

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