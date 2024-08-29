人民网北京8月29日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，2024年上半年，各级市场监管部门查办不正当竞争案件6076件，其中网络不正当竞争案件2157件。

27日，全国市场监管系统价监竞争守护行动工作推进会暨规直打传工作座谈会在辽宁大连召开。

会议指出，2024年上半年，各级市场监管部门聚焦维护公平竞争市场秩序、解决人民群众急难愁盼问题，扎实推进价格监督检查和反不正当竞争守护行动，取得积极成效。反不正当竞争专项执法稳步推进，组织开展“你拍我查”活动，聚焦医药领域商业贿赂问题开展集中整治，发布《网络反不正当竞争暂行规定》，加快推进反不正当竞争法修订。涉企违规收费专项整治深入开展，聚焦重点行业、重点收费主体持续开展执法检查，发布《行业协会商会收费行为合规指南》，建立涉企收费监测点4225个。

民生领域价格监管质效逐步提升，教育、医疗、旅游等领域价格收费监管持续加强，直播、货运等平台经济领域常态化监管不断推进，节假日稳价保质工作有序开展。商业秘密行政保护工作持续发力，35个全国商业秘密保护创新试点地区出台制度性成果143项，第二届“企业商业秘密保护能力提升服务月”活动深入开展，全国累计建成各类商业秘密保护服务站点23974个，服务网络不断织牢织密。打击传销与直销企业涉传行为专项执法扎实推进，打传规直监测预警全方位加强。

会上发布数据显示，2024年上半年，各级市场监管部门查办不正当竞争案件6076件，比去年同期增长29.8%，罚没3.78亿元，其中网络不正当竞争案件2157件，占35.5%；检查涉企收费单位4.48万家，立案1253件，督促退还违规收费3.93亿元；查办民生领域价格违法案件4457件，罚没4.04亿元，在助力经济回升向好、增进民生福祉方面作出了积极贡献。

会议强调，将强化反不正当竞争监管执法，整治网络不正当竞争乱象，亮出监管执法利剑，重点查办一批刷单炒信、数据歧视、流量劫持等方面的典型案件，切实净化互联网竞争环境。深入开展涉企违规收费整治，推动住建、生态环境等重点领域典型乱收费问题在全国层面上得到根治，加快推动出台《涉企收费违法违规行为处理办法》，推动健全涉企收费长效监管机制和法律法规体系。加大教育、医疗等民生领域和平台经济领域价格收费监管力度，把“惠民生、促消费”作为重要着力点，打造价格放心消费环境，研究出台《网络交易平台收费行为合规指南》。加快构建商业秘密保护制度体系，推动出台《商业秘密保护规定》，加快制定新质生产力相关行业专项指引、标准，加大对商业秘密侵权的行政执法力度。加快修订出台《禁止传销条例》，提升监测预警能力，始终保持打击传销、规范直销高压态势。

(责编：罗知之、吕骞)

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