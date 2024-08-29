人民网北京8月29日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，27日国家市场监督管理总局在江苏常州宣布“全国个体工商户发展网”（以下简称“个体网”）正式上线运行。

个体工商户是民营经济的重要组成部分，在稳就业、保民生、促发展方面发挥着重要作用。

市场监管总局相关负责人表示，为着力解决个体工商户政策知晓度不高、获得感不强、市场资源掌握不及时、信息不对称等难题，市场监管总局坚持“政府引导、市场参与、社会共享、公益优先”原则，推动建成“个体网”，通过市场化手段运作，为个体工商户提供一站式、一体化、常态化的服务，并为个体工商户分型分类精准帮扶政策有效实施提供支撑。

据上述负责人介绍，“个体网”设置政策、活动、创业培训、“名特优新”、惠小微服务券五大功能板块，围绕个体工商户政策咨询、证照办理、财税管理、招工用工、技能培训等方面需求，链接地方政府、行业协会、金融机构、互联网平台等，“大手拉小手”支持个体工商户发展。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经