十三部门共同启动第三届“全国个体工商户服务月”活动
2024年08月29日19:44 | 来源：人民网
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人民网北京8月29日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，27日，市场监管总局会同13个部门，在江苏常州共同启动以“分类帮扶、激发活力、服务发展”为主题的第三届“全国个体工商户服务月”（以下简称“服务月”）活动。
促进个体工商户发展是落实“两个毫不动摇”的具体举措，是加快构建新发展格局的有力支撑，是实现中国式现代化的必然要求。近年来，各部门、各地方完善制度规则、丰富政策体系、优化发展环境、强化服务支撑、加强紧密联系，在促进个体工商户发展方面做了大量卓有成效的工作。当前个体工商户发展总体平稳，但受多种因素影响，生产经营仍面临一定程度的困难。在本届“服务月”活动中，各部门共同策划了6个方面、12大主题活动。
会议要求，要按照活动方案安排，切实抓好关键举措、积极服务发展大局、推动解决实际问题、注重推广典型经验、全力营造良好氛围，推进各项活动走深走实、落地见效。
(责编：罗知之、吕骞)
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