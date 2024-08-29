原标题：三峡（湖北宜昌）算力供应链启动暨产业招商发布会举行

8月20日，三峡（湖北宜昌）算力供应链启动暨产业招商发布会举行，此次活动由宜昌市数据局、点军区人民政府联合举办，主题为“绿算智网 聚力向新”，旨在将宜昌打造成为华中地区最大的存算一体数据中心集群，创建国家算力网络中部枢纽。

活动现场，三峡（湖北宜昌）算力供应链建设仪式启动，“重庆—宜昌—武汉时延低于3毫秒的高带宽直连链路”开通，国家先进计算产业创新（宜昌）中心揭牌，宜昌市数字经济产业发展联盟成立。“立体计算 释放发展力”“数字经济算力资本化”“算力+北斗+低空经济”三场产业发展和招商对接会举行。

据了解，宜昌目前全年算力规模可突破1000P，未来3年将达到15000P以上，正全力争创国家算力枢纽节点。直连链路的建成，将极大地提升数据传输的速率与可靠性，为宜昌和武汉两地乃至整个华中地区的云计算、大数据、人工智能等前沿技术应用提供强有力的基础支撑。国家先进计算产业创新（宜昌）中心深度融合“超级计算+智能计算+大数据”等先进计算技术，是集计算服务、交叉研究、产业创新三位一体的重大科技基础设施和公共服务平台，它的投用将充分发挥宜昌作为区域科技创新中心的优势，推动数字化转型，优化资源配置，助力民生保障。活动现场还举行了集中签约仪式，43个项目签约金额58亿元，其中点军区签约金额31.9亿元。

作为本次发布会的举办地，点军区因地制宜发展新质生产力，围绕“芯池神网”产业主线，加快构建以“用”为导向的算力供应链体系建设，深入打造以算力为核心、算法为支撑、应用为驱动、智造为引领的“算力+”产业生态，推动算力产业链供应链协同发展。（记者左洋 通讯员何冠英 陈晓雨）

(责编：董童、李源)

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