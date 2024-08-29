原标题：国家先进计算产业创新（宜昌）中心开通运营

国家先进计算产业创新(宜昌)中心20日在湖北宜昌市点军区正式开通运营。该项目深度融合“高端计算＋智能计算＋大数据”等先进计算技术，将推进以国产芯片为核心的先进计算产业发展。

据中科曙光副总裁兼华中大区经理李传军介绍，国家先进计算产业创新(宜昌)中心项目使用三峡的绿色电能，并采用了很多节能降耗的绿色技术，将绿色电力和绿色算力相结合，最大限度降低能源消耗和碳排放。

他表示，该中心正建设先进计算产业园区，搭建“链”接上下游产业的平台，打造产业聚集的洼地。作为集计算服务、交叉研究、产业创新三位一体的重大科技基础设施和公共服务平台，该项目的投用将充分发挥宜昌作为区域科技创新中心优势，推动数字化转型，优化资源配置，助力民生保障。

据悉，宜昌充分发挥清洁能源充沛，数据资源集中，应用场景丰富等优势，加快布局以大数据及算力产业为代表的新质生产力，目前全年算力规模可突破1000P，未来3年将达到15000P以上。

当日，三峡(湖北宜昌)算力供应链建设仪式启动，“重庆—宜昌—武汉时延低于3毫秒的高带宽直连链路”开通，为华中地区的云计算、大数据、人工智能等前沿技术应用提供了基础支撑。（记者 郭晓莹）

(责编：董童、李源)

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