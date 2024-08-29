原标题：拥抱新质生产力！大咖云集共话算力新未来

8月20日，2024三峡（湖北宜昌）算力供应链启动暨产业招商发布会再次让目光聚焦到宜昌点军。

党的二十届三中全会提出“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”。算力是数字经济高质量发展的关键底座，也是最具时代特点的新质生产力。招商引资是数字经济发展的“源头活水”，也是打造产业集群的关键引擎。

20日下午，在三峡（湖北宜昌）算力供应链启动暨产业招商发布会上，“立体计算·释放发展力”“数字经济算力资本化”“算力+北斗+低空经济”三场产业发展和招商对接会举行。三场会议汇聚了企业代表及业界精英，共同探讨大数据算力产业的发展机遇与未来趋势。

市政府办二级调研员胡卫东，市发改委党组成员、副主任吴双，市数据局党组成员、副局长刘申，区领导王建红、郭振纲、韩林、杨帆、余恒出席会议。

在“立体计算·释放发展力”对接会上，参会嘉宾表示，随着我国数字经济及“人工智能+”高速发展的迫切需求，算力已成为关键源动力。为推进全国算力一体化建设、强化中部算力枢纽节点，由中科曙光参与共建的国家先进计算产业创新（宜昌）中心（以下简称宜昌中心）正式开通运营。

宜昌中心深度融合“高端计算＋智能计算＋大数据”等先进计算技术，将推进国产化先进计算产业发展。中科曙光将进一步与点军区加深合作，立足宜昌中心，“链”接上下游产业，打造规模化的计算产业集群，辐射全国。

在“数字经济算力资本化”对接会上，参会嘉宾表示，推进数字经济算力资本化，对于促进经济增长、优化资源配置具有重要意义。在数字经济蓬勃发展的背景下，算力已成为关键生产要素，其资本化进程不仅促进了资源的优化配置，还推动了经济模式的创新。通过算力资本化，企业能更有效地获取和利用算力资源，加速数字化转型，提升市场竞争力。

会议希望广大算力企业和金融机构深入合作、开放融合，共同推动算力与资本的深度融合，为数字经济的繁荣发展贡献智慧和力量。

在“算力+北斗+低空经济”对接会上，业内专家学者、行业精英围绕北斗应用和低空经济作演讲。嘉宾表示，算力和应用场景能够实现“双向奔赴”。算力提升了低空飞行的导航精度与安全性，促进了低空交通管理、物流运输等领域的智能化升级，实现了低空资源的优化配置与高效利用。低空经济更为算力提供了迭代升级的应用场景，推动算力实现“倍增效应”。

会上，还发布了九个北斗规模化应用示范场景、八个低空经济应用示范场景和“智飞低空空域交通管理服务平台”；举行了低空经济生态合作伙伴签约仪式，标志着点军区在低空经济领域的合作网络进一步拓展，产业链上下游企业间的协同效应将更加显著。

下一步，点军区将充分利用对接会成果，坚持既守绿色更要特色，以千亿园区为目标、以产城集中为路径、以算力建设为抓手，聚焦全省“以信息化赋能四化同步发展”信息化服务能力建设，深度融入“数化宜昌”实践，系统打造“资本+算力+算法+数据+场景”产业闭环，加快创建国家算力网络中部枢纽和数字产业高地。（通讯员 点宣）

(责编：董童、李源)

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