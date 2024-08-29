人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

大咖云集 共话算力新未来

2024年08月29日13:27 | 来源：点军区人民政府
小字号

原标题：拥抱新质生产力！大咖云集共话算力新未来

　　8月20日，2024三峡（湖北宜昌）算力供应链启动暨产业招商发布会再次让目光聚焦到宜昌点军。

　　党的二十届三中全会提出“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”。算力是数字经济高质量发展的关键底座，也是最具时代特点的新质生产力。招商引资是数字经济发展的“源头活水”，也是打造产业集群的关键引擎。

　　20日下午，在三峡（湖北宜昌）算力供应链启动暨产业招商发布会上，“立体计算·释放发展力”“数字经济算力资本化”“算力+北斗+低空经济”三场产业发展和招商对接会举行。三场会议汇聚了企业代表及业界精英，共同探讨大数据算力产业的发展机遇与未来趋势。

　　市政府办二级调研员胡卫东，市发改委党组成员、副主任吴双，市数据局党组成员、副局长刘申，区领导王建红、郭振纲、韩林、杨帆、余恒出席会议。

　　在“立体计算·释放发展力”对接会上，参会嘉宾表示，随着我国数字经济及“人工智能+”高速发展的迫切需求，算力已成为关键源动力。为推进全国算力一体化建设、强化中部算力枢纽节点，由中科曙光参与共建的国家先进计算产业创新（宜昌）中心（以下简称宜昌中心）正式开通运营。

　　宜昌中心深度融合“高端计算＋智能计算＋大数据”等先进计算技术，将推进国产化先进计算产业发展。中科曙光将进一步与点军区加深合作，立足宜昌中心，“链”接上下游产业，打造规模化的计算产业集群，辐射全国。

　　在“数字经济算力资本化”对接会上，参会嘉宾表示，推进数字经济算力资本化，对于促进经济增长、优化资源配置具有重要意义。在数字经济蓬勃发展的背景下，算力已成为关键生产要素，其资本化进程不仅促进了资源的优化配置，还推动了经济模式的创新。通过算力资本化，企业能更有效地获取和利用算力资源，加速数字化转型，提升市场竞争力。

　　会议希望广大算力企业和金融机构深入合作、开放融合，共同推动算力与资本的深度融合，为数字经济的繁荣发展贡献智慧和力量。

　　在“算力+北斗+低空经济”对接会上，业内专家学者、行业精英围绕北斗应用和低空经济作演讲。嘉宾表示，算力和应用场景能够实现“双向奔赴”。算力提升了低空飞行的导航精度与安全性，促进了低空交通管理、物流运输等领域的智能化升级，实现了低空资源的优化配置与高效利用。低空经济更为算力提供了迭代升级的应用场景，推动算力实现“倍增效应”。

　　会上，还发布了九个北斗规模化应用示范场景、八个低空经济应用示范场景和“智飞低空空域交通管理服务平台”；举行了低空经济生态合作伙伴签约仪式，标志着点军区在低空经济领域的合作网络进一步拓展，产业链上下游企业间的协同效应将更加显著。

　　下一步，点军区将充分利用对接会成果，坚持既守绿色更要特色，以千亿园区为目标、以产城集中为路径、以算力建设为抓手，聚焦全省“以信息化赋能四化同步发展”信息化服务能力建设，深度融入“数化宜昌”实践，系统打造“资本+算力+算法+数据+场景”产业闭环，加快创建国家算力网络中部枢纽和数字产业高地。（通讯员 点宣）

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
用好“关键变量” 让数智化更好赋能千行百业
　　政务工作会前文件一键分发、切换、删除，会中文件实时同屏实时更新，“无纸化”正走向办公全流程；银行职员仅需一套设备，即可走出网点开展业务，打通金融移动服务“最后一公里”；矿工下矿作业，智能穿戴设备实时监测人体关键数据，及时评估生命健康状况…… 如今，数智化技术广泛应用带来的产业创新，正成为培育和发展新质生产力的强劲动能。在此过程中，数据作为新型生产要素，正加速融入生产、流通、服务、管理等各个环节，更趋看得见、摸得着。…
护航暑运 北京动车段确保新型复兴号安全上线
　　人民网北京8月29日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，自暑运启动以来（7月1日至8月25日），全国铁路累计发送旅客8.02亿人次，同比增长6.2%，日均发送旅客1433万人次。 今年暑期学生流、旅游流、探亲流等出行需求旺盛，铁路客流保持高位运行。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部