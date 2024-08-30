原标题：全国卫星导航定位基准站一张网建成

科技日报重庆8月29日电 （记者雍黎 操秀英）29日，2024年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周主场活动在重庆市举行。会上举行了全国卫星导航定位基准站一张网建成发布仪式，这标志着我国已构建起全国统一的测绘基准服务平台，进一步提升了我国实时测绘基准服务能力。

卫星导航定位基准站是国家现代测绘基准体系基础设施，在维护国家统一的坐标框架的同时，能够向公众提供实时亚米级的导航定位服务，并向专业用户提供厘米级乃至毫米级的定位服务。

“目前，我国已建成由全国3300余座基准站组成的一张网。”国家基础地理信息中心主任陈常松介绍，通过整合全国自然资源系统的卫星导航定位基准站资源，初步构建了一张网服务平台，实现了全国基准站资源统一站点管理、汇集存储、质量分析、共享交换，可提供全国用户统一注册、无缝漫游与协同服务。

目前，全国卫星导航定位基准站一张网服务已开通试运行，为各类测绘活动提供全国统一的测绘基准服务，在推动北斗规模化应用的同时，助力数字经济建设，为资源调查、智能交通、无人驾驶、精准农业、大众生活、社会治理等提供高精度、快速、实时的导航定位服务支撑。

自然资源部国土测绘司司长周星表示，下一步，我们将建立新一代国家测绘基准体系，扩大一张网数据共享范围，提升服务精度和规模化服务能力，并鼓励支持基于一张网的社会化位置服务。

(责编：杨曦、李楠桦)

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