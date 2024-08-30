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国内首个飞机拆解回收利用项目启动

2024年08月30日08:22 | 来源：科技日报
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原标题：国内首个飞机拆解回收利用项目启动

　　科技日报成都8月29日电 （刘侠 记者滕继濮 通讯员李小岚）29日，位于四川省成都市双流区的四川成都—空中客车飞机全生命周期服务中心（以下简称“服务中心”）迎来国内首个飞机拆解回收利用项目。飞机进场后，将先后经历航材部件拆解作业以及剩余机体部分的拆卸回收工作，拆解的航材部件将回流至航空业继续使用，从而降低飞机运营成本。

　　据悉，飞机拆解回收利用指的是将飞机拆除和分解后，对航电设备、发动机、起落架等零部件进行翻新、修复、再制造和检测认证，并作为二手航材再次进入国内和国际航材市场的过程。

　　此次国内首个飞机拆解回收利用项目将由服务中心、空中客车中国研发和创新中心，联合江苏亨睿碳纤维科技有限公司共同完成。“我们通过创新技术实现了碳纤维复合材料的高效分解和再利用，并将这项技术应用于飞机机翼和机身等关键部分的回收。”江苏亨睿碳纤维科技有限公司旗下江苏亨睿碳中和科技有限公司总经理王智永说，这项技术可将飞机材料的回收利用率提高至90%。

　　目前，双流区航空维修产业已构建起涵盖航线维护、飞机定检、飞机大修等关键环节的产业链，具备航空一站式维修能力。2023年，双流区航空维修产业规模达83.5亿元，同比增长40.3%，产业规模居全国第4位。

(责编：杨曦、李楠桦)
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