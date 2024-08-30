原标题：谷神星一号完成“海上一箭6星”发射

科技日报北京8月29日电 （记者付毅飞 张强 通讯员李宸）记者从星河动力航天公司获悉，8月29日13时22分，在太原卫星发射中心海上发射团队的组织指挥下，该公司在山东附近海域发射谷神星一号海射型遥三运载火箭，顺利将6颗卫星送入535公里高度太阳同步轨道，任务取得圆满成功。

本次发射的云遥一号15至17星，用户为天津云遥宇航科技有限公司，3颗卫星技术状态一致，配置全球导航卫星系统掩星载荷及长波红外相机，主要用于提供气象观测服务。吉天星A-03星作为“吉天星A”光学遥感卫星星座的首发星，配置高光谱遥感载荷，主要用于高分辨率光学遥感技术验证，由苏州吉天星舟空间技术有限公司独立研制与运营。苏星一号01星研制单位为上海埃依斯航天科技有限公司，用户为西北工业大学太仓长三角研究院，卫星配置光学相机载荷，主要用于光学遥感成像技术验证。天辅高分二号卫星研制单位为湖南航升卫星科技有限公司，用户为厦门天卫科技有限公司，卫星配置高光谱相机载荷，主要用于提供高光谱遥感数据服务。

(责编：杨曦、李楠桦)

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