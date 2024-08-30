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精准有效推进制造业数字化转型

黄鑫
2024年08月30日08:32 | 来源：经济日报
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原标题：精准有效推进制造业数字化转型

□ 聚焦重点企业，支持数字化基础较好的企业开展数字化集成应用创新；

□ 聚焦重点产业链，“一链一策”开展制造业重点产业链数字化协同改造；

□ 引导专精特新中小企业率先实现数字化转型；

□ 推动大企业向中小企业开放资源和能力，降低转型成本。

国家统计局数据显示，7月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长10%，今年以来增速持续高于全部规模以上工业，引领制造业高端化、智能化、绿色化进程，民用无人机、虚拟现实设备、服务机器人等数字产品产量增长迅猛。下一步，还需根据制造业多样化个性化需求，加大对中小企业支持力度，精准有效推进制造业数字化转型。

数字化转型是制造业培育新质生产力的关键一招。数字技术是新一轮科技革命和产业变革的先机，具有高创新性、强渗透性、广覆盖性等特点。制造业数字化转型不仅能提升生产效率和产品质量，优化供应链管理，还能兼顾规模化生产与个性化需求，实现创新与服务升级，开拓更广阔市场。对于发展新质生产力来说，数字技术带来的创新相对来讲见效快、投入少，是企业高质量发展更易采用的重要手段。

制造业数字化转型，能够充分释放我国制造大国和网络大国叠加、聚合、倍增效应。从数字信息基础设施来看，目前我国累计建成5G基站占全球比重超60%，实现“市市通千兆”“县县通5G”“村村通宽带”；5G应用在工业、电力、矿山、医疗、教育等领域实现规模推广；工业互联网实现工业大类全覆盖；算力总规模居全球第二位；工业机器人装机量占全球比重超50%。从成效看，大飞机、新能源汽车、高速动车组等领域示范工厂产品研发周期大约缩短30%，生产效率同步提升近30%。可以说，不少制造业企业插上了数字“翅膀”后，确实比同类企业飞得更高更快。

精准有效推进制造业数字化转型要注重分类施策。我国制造业是世界上规模最大、门类最齐全、体系最完整的制造业，有几百个细分行业，应立足不同产业特点和差异化需求分类探索路径，树立典型标杆，强化引领示范作用。这其中，要重视“抓大”。比如，聚焦重点企业，支持数字化基础较好的企业开展数字化集成应用创新，引导数字化水平较高的企业分级建设一批智能工厂；聚焦重点产业链，“一链一策”开展制造业重点产业链数字化协同改造，分行业分领域挖掘典型场景。

“抓大”的同时也不能“放小”，要让更多中小企业敢转、会转、转得好。基础千差万别、需求场景各异的中小企业，是制造业数字化转型的重点也是难点。相较大企业，中小企业缺钱、缺人、缺技术，转型能力弱，存在“不想转”“不敢转”“不会转”的突出问题。要加大对中小企业数字化转型的支持，与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合，完善公共服务平台，探索形成促进中小企业数字化转型的长效机制。

一方面，引导专精特新中小企业率先实现数字化转型；另一方面，推动大企业向中小企业开放资源和能力，增加小型化、快速化、轻量化、精准化的数字化产品和解决方案供给，降低转型成本。

还要紧紧抓住人工智能这个新变量。人工智能将推动制造业向更高层次的智能化和自动化迈进，比如机器视觉、预测性维护等人工智能技术，能更显著提高制造业生产效率和产品质量，增强供应链韧性。当前，我国人工智能创新成果如智能芯片、通用大模型等加速涌现，为人工智能赋能制造业奠定了良好基础。同时，制造业也提供了广泛的应用场景，推动人工智能技术迭代升级。要加强通用大模型和行业大模型研发布局，推动人工智能在工业研发设计、中试验证等制造业重点场景深度应用，抓住这个改变全球产业发展和分工格局的关键变量，推动制造业由大向强。

(责编：杨曦、李楠桦)
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