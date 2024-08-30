刘 瑾

原标题：工程机械行业升级步伐快

在山东省济宁四通工程机械有限公司总装车间，工作人员在吊车生产线上工作。 新华社记者 郭绪雷摄

工程机械是装备工业的重要组成部分。“今年上半年，工程机械行业积极应对诸多因素影响和国际市场环境变化，攻坚克难，奋发有为，行业运行总体平稳，高质量发展扎实推进，高端化、智能化、绿色化发展成果丰硕。”中国工程机械工业协会会长苏子孟在近日召开的中国（北京）国际工程机械、建材机械及矿山机械展览会新闻发布会上表示。

目前，工程机械在国内外市场产销情况如何？行业呈现哪些新特点？下半年，工程机械行业发展前景如何？记者就此进行了调研采访。

全球化布局产业

中国工程机械协会数据显示，上半年纳入协会统计的12大类主要产品国内外累计销售96.9万台，同比增长4.58%；其中，国内累计销售59.7万台，同比增长0.31%；出口累计销售37.2万台，同比增长12.3%。

苏子孟说，随着宏观调控政策加快实施，与基础设施建设密切相关的挖掘机、装载机等呈现触底回升态势，挖掘机国内市场销量自5月份起连续每月实现正增长，触底回升态势明显。

值得关注的是，工程机械出口额在较高基数基础上继续呈现平稳增长。自2020年开始，我国工程机械每年出口额保持大幅增长。据海关数据，今年1月至7月我国工程机械进出口贸易额为317.46亿美元，同比增长3.63%。其中进口金额15.27亿美元，同比下降1.39%；出口金额302.19亿美元，同比增长3.89%。

从产品出口走向产业全球化布局。目前，海外市场整体需求呈现放缓趋势，但细分市场仍然需求旺盛。国内工程机械企业致力于拓展海外业务，保持业绩、盈利双增长。这些企业立足海外长远发展，已从单一的产品出口逐步走向产业全球化布局。

“我们的全球化正在以产品出口为主转变为产业出口。希望通过全球化资源配置，加速企业国际化水平，更好地满足全球客户个性化需要，建立可持续的全球经营能力。”三一重工股份有限公司董事长向文波说。

向高端智能转型

近期，由三一重机小挖研究院副院长高乐团队与上海交通大学教授胡洁团队合作研究的无人挖掘技术最新研究成果正式发布。成果中的E-GTN框架通过地形特征提取和多模态融合技术，基于强化学习和大模型架构，显著提升无人挖掘的决策能力和环境适应性。E-GTN框架的推出，为挖掘行业的自动化和智能化发展提供了一种新的技术探索。随着大模型技术不断成熟和应用范围扩大，将带来更加精准、安全和高效的无人作业方式。

除了智能化步伐加快，以电动装载机、叉车、升降工作平台等为代表的电动工程机械增长也十分显著。首批搭载兰钧新能源324Ah商储电池系统的柳工电动装载机近日成功交付印尼苏拉威西工业园区，助力其自动化和电动化升级。此次交付不仅是兰钧新能源与柳工合作的重要里程碑，也是柳工“以电代油”技术应用的典范。

通过显著降低能耗成本实现节能减排，提高作业效率和经济效益，柳工为绿色能源转型升级注入强劲动力。

数智化与低碳化为工程机械行业带来持续发展的新动能。苏子孟表示，虽然当前一些领域市场需求面临压力，但行业企业克服多重不利影响，针对市场需求高端化、多样化、个性化特点，进一步增强行业核心竞争力，抢占未来市场竞争制高点和构建竞争新优势，数字化转型、智能化升级持续加快，绿色制造、绿色产品、绿色施工有序推进。

据中国工程机械工业协会统计，今年上半年电动装载机累计销售5114台，同比增长361%；电动叉车销售46.9万台，比去年同期增长24.2%，占叉车总销售量的70.8%；升降工作平台电动率超过90%。随着电池、电驱和控制系统研发制造能力大幅度提升，电动非公路自卸车、挖掘机、起重机、推土机、混凝土机械等已批量生产和投入使用。

苏子孟表示，我国新能源工程机械发展迅速，目前已基本形成专业技术支持体系，为接下来的广泛应用奠定了坚实的基础。同时他提到，企业应该直面新能源工程机械发展与使用场景融合度不够、产业链培育迟缓、高能量密度电池技术不成熟、充换电基础设施薄弱、维保服务力量不足等问题。

增长潜力强劲

8月27日，盈峰环境科技集团股份有限公司发布2024年半年度报告显示，上半年公司实现营业收入62.33亿元，同比增长1.64%；实现归母净利润3.81亿元，同比增长2.05%，总体保持稳中向上的良好发展态势。公司主营业务智慧城市服务营业收入54.08亿元，同比增长4.80%，实现环保装备持续领先，城市服务高速增长，展现出强劲的增长潜力。

盈峰环境公司负责人表示，得益于持续深耕“电动化、智能化、网联化”的核心技术，公司打造了实力更强、布局更深、产业更完整的新能源环保装备产业链。

展望下半年，苏子孟认为，我国经济回升向好态势不断巩固，支撑工程机械行业稳定运行和高质量发展的有利因素继续集聚增多。随着宏观调控力度加大，政策效应叠加发力，特别是大规模设备更新将为工程机械释放有效的市场需求，行业发展环境将稳步改善。

方正证券研报也提出，进入下半年，工程机械行业完成触底的速度有望进一步加快。在国内市场方面，今年年初至今，小型挖掘机、中型挖掘机逐步呈现回暖趋势，企稳回升概率较大；在海外市场方面，共建“一带一路”相关地区开机小时数持续处于高位，高景气度有望持续，现阶段具有优秀本土化建设及渠道优势的龙头企业有望持续受益。

虽然外部环境变化带来的不利影响增多，国际形势复杂严峻，但我国工程机械企业技术、产品和服务等越来越受到国际用户认可，企业海外业务布局不断完善、升级，下半年行业出口额仍将保持较高水平。

“下半年，工程机械行业经济运行总体将继续保持企稳恢复、稳中有进态势。”苏子孟建议，各企业要持续把握好国内国际形势变化，继续坚持市场机制，需求牵引；坚持战略引领、开放合作、突出主业、精细管理；坚持问题导向、底线思维，做到稳中求进、创新发展；要积极转方式、调结构、提质量、增效益，因地制宜发展新质生产力，为建设现代化产业体系、推动行业高质量发展贡献力量。

(责编：杨曦、李楠桦)

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