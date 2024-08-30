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中国能源转型助力全球绿色发展

金观平
2024年08月30日08:36 | 来源：经济日报
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原标题：中国能源转型助力全球绿色发展

能源是人类赖以生存和发展的重要物质基础，能源低碳发展关乎人类未来。国务院新闻办公室8月29日发布《中国的能源转型》白皮书显示，10年来，中国向全球提供优质的清洁能源产品和服务，持续加大科技创新力度，有力促进全球风电、光伏成本大幅下降；与100多个国家和地区开展绿色能源项目合作，2023年出口风电光伏产品助力其他国家减排二氧化碳约8.1亿吨。中国能源转型为全球能源转型、共建清洁美丽世界作出了重要贡献。

工业革命以来，化石能源大规模开发利用有力推动了人类文明进步，但也产生资源枯竭、气候变化、地缘政治冲突等问题。加快能源转型发展，实现能源永续利用，持续增进民生福祉，为世界经济提供不竭动力，已成为各国共识。中国的能源转型，注重加快转变能源发展方式、转换能源发展动力，推动主体能源从化石能源向非化石能源更替。中国积极践行绿色发展理念，坚定不移推进发展方式转变，广泛开展能源国际合作，为全球绿色发展注入中国动力。

能源绿色发展成为全球能源转型引擎。2013年以来，中国可再生能源新增装机年均占全世界可再生能源新增装机40%以上，2023年新增装机占全世界新增装机一半以上。国际能源署指出，中国是全球可再生能源领域的领跑者，也是全球可再生能源快速大规模增长的主要驱动力。2014年至2023年，全球非化石能源消费占比从13.6%增长至18.5%，其中，中国非化石能源消费增量的贡献率为45.2%。

新能源产业为全球提供绿色动力。依托持续的技术创新、完善的产业链供应链体系、充分的市场竞争、超大规模的市场优势，我国实现了新能源产业快速发展，丰富了全球供给、缓解了全球通胀压力。中国生产的光伏组件和风电装备，为可再生能源在越来越多国家广泛经济利用创造了条件。国际可再生能源署报告显示，过去10年间，全球风电和光伏发电项目平均度电成本分别累计下降超过60%和80%，其中很大一部分归功于中国贡献。

扩大开放为深化清洁能源国际合作创造新机遇。中国持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，为外资企业共享中国能源转型红利提供机遇。全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，除核电站以外的能源领域外商投资准入已全面放开。出台鼓励外商投资产业目录，加大对清洁能源等领域外商投资的政策支持力度。通用电气、西门子等跨国公司在中国能源投资规模稳步增加，法国电力集团海上风电项目、上海特斯拉电动汽车制造项目等相继在中国落地。

气候变化是全人类面临的共同挑战，加快推动能源转型是必然选择。近年来，国际形势日趋复杂，各种形式的壁垒增多，维护全球能源产业链供应链稳定和开放条件下的能源安全，困难增大。面对新情况新变化，世界各国更应着眼于地球和人类的未来，摒弃任何形式的单边主义、贸易保护主义，共同维护全球能源产业链供应链稳定畅通。中国作为负责任的发展中大国，将同世界各国共享知识和经验，共促贸易和投资自由化便利化，携手推进能源绿色低碳转型，为全球能源可持续发展、构建人类命运共同体作出不懈努力。

(责编：杨曦、李楠桦)
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