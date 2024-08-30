人民网北京8月30日电 （记者王连香）据铁路12306微信公众号消息，中秋节临近，9月1日起，有出行计划的旅客可以准备购买假期首日的火车票。8月31日可买9月14日车票（假期前一天），9月1日可买9月15日车票，9月2日可买9月16日车票，9月3日可买9月17日车票（中秋节当天）。

中秋节购票日历详情如下（具体可进入铁路12306APP或12306官网，查询余票及火车时刻表）：

图片来源：铁路12306微信公众号

(责编：王连香、吕骞)

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