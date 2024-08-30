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麦岩智能李宇浩：AI+机器人助力城市数字化转型

2024年08月30日11:07 | 来源：人民网
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近日，在人民网“梦幻灵境”AI展演中心（武汉）的首场演出中，来回穿梭忙碌的清洁机器人成为了现场的焦点。展演结束后，该机器人研发厂家麦岩智能CEO李宇浩深入介绍了智能清洁机器人在推动我国科技产业和城市数字化转型中的重要角色。

在李宇浩看来，智能清洁机器人不仅是清洁领域的创新成果，更是我国科技进步和产业升级的一个缩影。“极光壹号PRO清洁机器人的推出，是我们对城市数字化转型的积极回应，它代表着生产力质的飞跃。随着5G、物联网、云计算等新技术的快速发展，相信智能机器人将成为智慧城市建设的重要推手。”李宇浩说。

在观摩智能清洁机器人工作中，李宇浩进一步阐述了智能机器人对未来相关产业的影响，强调了创新的核心地位。他预见，智能机器人将在医疗、教育、交通等多个领域展现其潜力，为我国科技产业带来新的发展机遇。而在此之中，智能清洁机器人的推广将也促进服务行业的技术革新和服务创新，引领行业向更高效、更安全、更环保的方向发展。

“这将是一个全面而深刻的变革。它将优化传统的清洁模式，降低人力成本，提升清洁工作的安全性和效率。”李宇浩表示，智能清洁机器人的应用，将极大地推动清洁服务向智能化、个性化转型，满足市场对高效、定制化服务的需求。

对公司和行业未来的发展，李宇浩充满期待。“我们将继续在智能清洁领域深耕细作，推出更多创新产品，为我国科技产业的发展和城市数字化转型贡献力量”。

(责编：董童、李源)
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