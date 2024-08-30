原标题：辽宁双智数字赋能中心正式投入运营，点燃新质生产力发展引擎

8月26日，辽宁沈抚改革创新示范区的辽宁双智数字赋能中心正式投入运营。该中心由辽宁沈抚改革创新示范区联合海克斯康与中国联通共同建设，是国内极具应用性与示范性的数字化赋能服务平台。

沈抚示范区聚焦使命定位，高标准建设沈抚科创园，高水平创造制度性创新成果。辽宁双智数字赋能中心作为建设沈抚科创园的重要项目和发展新质生产力的重要举措，将为打造区域创新高地注入强劲动力。

该中心科技赋能精准面向辽宁 “智改数转” 需求，紧盯辽宁省重点产业发展需求，打造科技创新与产业创新 “螺旋互促” 平台，推动传统产业升级改造，助力辽宁优势传统产业保持领先优势，催化培育新质生产力。

辽宁双智数字赋能中心重点建设 “两心、一核、N 场景” 的创新赋能模式。“两心” 包括智能制造赋能中心和智慧城市运营中心；“一核” 即核心工业软件云平台；“N 场景” 则是丰富的智能制造和智慧城市应用场景。整个赋能中心全方位打造了先进数字赋能平台。

沈抚示范区坚持以科技创新引领产业创新，全力推进沈抚科创园建设。目前，沈抚科创园建设取得阶段性成效，今年以来，与国内知名高校院所签订重点创新性项目20个，高新技术企业和专精特新企业培育库入库企业众多，推荐申报多项科技储备项目，新建多个博士后科研工作站和高层次人才工作站，新引进各类人才2540人，还制定出台促进科技成果转化政策举措，设立产业投资基金，以科技金融加速成果转化。

(责编：董童、李源)

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