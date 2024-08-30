8月29日，中国太保公布2024年中期业绩。半年报显示，2024年上半年，中国太保实现营业总收入1946.34亿元，同比增长10.9%，其中保险服务收入1370.19亿元，同比增长2.2%；归母净利润251.32亿元，同比增长37.1%；归母营运利润197.38亿元，同比增长3.3%。负债端加快关键领域突破，发展趋势稳中向好。寿险新业务价值保持快速增长，同比增长22.8%；新业务价值率同比提升5.3个百分点至18.7%；保单继续率等品质指标持续向好。产险坚持高质量发展，承保综合成本率同比优化0.8个百分点至97.1%，保费收入保持较快增长。资产管理把握结构性机会，投资业绩贡献占比上升，非年化集团投资资产综合投资收益率达3.0%，同比增长0.9个百分点；管理资产规模再上新台阶，达3.26万亿元，较上年末增长11.7%。

半年报提出，中国太保坚持以客户需求为导向，纵深推进寿险“长航”转型，代理人渠道以队伍成长为核心，核心人力规模上半年实现企稳上升；银保渠道应对新形势，坚持价值导向，新业务价值稳步增长，价值率水平显著提升。产险坚持可持续发展战略，车险聚焦客户经营和精细化管理能力提升，优化新能源车险经营模式；非车险持续优化保险产品和业务结构，加快创新领域布局；农险创新产品服务应对客户多元化需求。

同时，中国太保聚焦社会民生，不断提升综合保障能级：积极参与惠民保、大病保险、长护险等普惠保险项目；“太保家园”实现13城15园布局，在住人数持续增长；“太医管家”落地48个百岁居智慧体验中心；农险保障提质扩面，助推乡村振兴；巨灾赔付及风险减量管理助力提升社会抗风险质效。

此外，中国太保健全绿色低碳体系建设，推进碳金融保险等绿色保险产品创新；不断完善ESG投资投资策略，绿色投资规模进一步扩大；建设职场绿色运营示范，完善ESG风险管理体系，ESG品牌效应进一步显现。

(责编：董童、李源)

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