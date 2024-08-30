人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国太保公布2024年中期业绩

2024年08月30日12:25 | 来源：人民网
小字号

8月29日，中国太保公布2024年中期业绩。半年报显示，2024年上半年，中国太保实现营业总收入1946.34亿元，同比增长10.9%，其中保险服务收入1370.19亿元，同比增长2.2%；归母净利润251.32亿元，同比增长37.1%；归母营运利润197.38亿元，同比增长3.3%。负债端加快关键领域突破，发展趋势稳中向好。寿险新业务价值保持快速增长，同比增长22.8%；新业务价值率同比提升5.3个百分点至18.7%；保单继续率等品质指标持续向好。产险坚持高质量发展，承保综合成本率同比优化0.8个百分点至97.1%，保费收入保持较快增长。资产管理把握结构性机会，投资业绩贡献占比上升，非年化集团投资资产综合投资收益率达3.0%，同比增长0.9个百分点；管理资产规模再上新台阶，达3.26万亿元，较上年末增长11.7%。

半年报提出，中国太保坚持以客户需求为导向，纵深推进寿险“长航”转型，代理人渠道以队伍成长为核心，核心人力规模上半年实现企稳上升；银保渠道应对新形势，坚持价值导向，新业务价值稳步增长，价值率水平显著提升。产险坚持可持续发展战略，车险聚焦客户经营和精细化管理能力提升，优化新能源车险经营模式；非车险持续优化保险产品和业务结构，加快创新领域布局；农险创新产品服务应对客户多元化需求。

同时，中国太保聚焦社会民生，不断提升综合保障能级：积极参与惠民保、大病保险、长护险等普惠保险项目；“太保家园”实现13城15园布局，在住人数持续增长；“太医管家”落地48个百岁居智慧体验中心；农险保障提质扩面，助推乡村振兴；巨灾赔付及风险减量管理助力提升社会抗风险质效。

此外，中国太保健全绿色低碳体系建设，推进碳金融保险等绿色保险产品创新；不断完善ESG投资投资策略，绿色投资规模进一步扩大；建设职场绿色运营示范，完善ESG风险管理体系，ESG品牌效应进一步显现。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
组图：绿水青山的守护
　　人民网古浪8月30日电（记者王天乐）八步沙，这个曾饱受风沙侵袭的地方，位于甘肃省古浪县。肆虐的风沙一度侵蚀周边的村庄和农田，严重干扰了居民的生产和生活。…
加快全面绿色转型 让产业“含绿量”提升发展“含金量”
　　截至7月底，中国可再生能源发电装机规模已经达到了16.8亿千瓦，装机占比超过了54%；7月份，中国新能源乘用车国内月度零售销量首超传统燃油乘用车，成为市场新主流——近日，中国能源转型的两则消息成媒体报道的焦点。 从源头生产到终端消费，中国经济社会发展全面绿色转型步伐不断加快，目前，我国已经建成全球最大、最完整和最具竞争力的清洁能源产业链，太阳能发电和风力发电装机规模超过11亿千瓦，新能源汽车产销量连续9年位居全球第一，城镇新建绿色建筑面积占新建建筑的比例超过90%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部