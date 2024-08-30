原标题：瑷尔博士发布“北极星”计划暨《2024微生态科学护肤白皮书》

8月28日，由山东福瑞达生物股份有限公司与新华网联合主办，中国香精香料化妆品工业协会指导的“瑷尔博士第五届微生态健康大会暨微生态国际论坛”在济南开幕。会上，瑷尔博士首次公开旨在用微生态方式解决健康问题、布局人类健康产业的“北极星”计划，发布《2024微生态科学护肤白皮书》，福瑞达分别与江南大学、法国皮肤实验室LabSkin Creations、清华大学第一附属医院进行战略合作签约。

中国香料香精化妆品工业协会理事长颜江瑛在致辞中表示，当前，微生态护肤品已经成为功效性护肤品的重要领域，重要性愈发凸显。瑷尔博士作为微生态护肤领域的先行者与引领者，自2020年起连续举办皮肤微生态大会，不仅彰显了品牌的创新实力与行业担当，更为推动微生态护肤科技的进步与应用搭建了宝贵的交流平台。

“健康是幸福之基。”新华网股份有限公司副总裁侯大伟表示，随着科技的进步和人们对健康认识的不断深化，微生态领域的研究日益成为关注的焦点。微生态领域在人类健康、疾病预防和治疗等方面发挥着日益关键的作用，微生态医学作为健康领域重要的研究和转化新赛道，正展现出巨大的潜力。

鲁商集团党委常委、副总经理，福瑞达党委书记、董事长贾庆文说，历届瑷尔博士微生态大会，见证了微生态护肤从理论到实践、从概念到市场的创新发展。根据美业研究院对中国市场的监测发现，中国“微生态护肤”产业复合增长率达26%，增速远超化妆品行业整体增速。瑷尔博士作为国内首个专注微生态护肤的品牌，也跟随行业节奏，从快速爆发到长效增长，成为商品交易总额过10亿的微生态护肤品牌，正在向20亿的超级品牌以及更高的目标迈进。以瑷尔博士品牌为代表的中国皮肤微生态护肤产业的发展，离不开产学研的共同推动。来自于高校及科研机构专家、教授、皮肤科医生的专业赋能，形成了推动皮肤微生态产业快速增长的强大合力。面向未来，福瑞达将围绕中国成分、中国标准、中国配方、中国产品、中国“智”造、中国品牌，以科技创新推动中国皮肤微生态产业跃迁。

会上，瑷尔博士首次公布“北极星”计划，福瑞达制定微生态产业战略规划，利用集团优势，采用多维度资源联合，布局微生态健康产业，合力构建微生态大健康版图，致力为人类健康贡献力量。

据了解，2018年，福瑞达生物创立针对皮肤微生态定位的品牌瑷尔博士。该品牌问世后，着手皮肤微生态领域基础研究，并建立起“皮肤微生态科学护肤平台”和“微生态科学护肤全产业链”。目前基于皮肤微生态研究已成功申请发明专利30余项，发布团体标准1个、专家共识及专著3项。在应用研究方面，瑷尔博士探究各类护肤原料对皮肤菌群结构的影响，开发了益生菌水乳、闪充水乳等产品。因此，汇聚瑷尔博士品牌历年皮肤微生态基础研究与应用研究前沿成果的《2024微生态科学护肤白皮书》，为行业内外提供前沿的护肤指南。

大会现场，福瑞达分别与江南大学、法国皮肤实验室LabSkin Creations、清华大学第一附属医院进行战略合作签约，标志着福瑞达与瑷尔博士品牌围绕皮肤微生态研究所展开的国内外合作迈入崭新阶段。

(责编：董童、李源)

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