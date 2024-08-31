新华社北京8月30日电（记者吴雨、任军）中国人民银行30日发布公告显示，8月中国人民银行开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为1000亿元。

公告显示，8月中国人民银行向部分公开市场业务一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债。

“中国人民银行在公开市场开展国债交易操作是双向的，既有买也有卖。”招联首席研究员董希淼认为，中国人民银行的国债买卖操作是货币政策框架调整的有机组成部分，有利于丰富基础货币投放渠道。

专家认为，净买入国债可向市场投放基础货币，进一步增加市场流动性，维护市场流动性合理充裕。中国人民银行8月净买入国债，传递出货币政策加大力度支持稳增长、扩内需的明确信号。

中国人民银行近期发布的2024年第二季度中国货币政策执行报告指出，充实货币政策工具箱，丰富和完善基础货币投放方式，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖。

中国人民银行此前多次公开发声，把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表要搞量化宽松。我国目前货币政策仍有充足空间，财政状况健康可持续，并不需要实施量化宽松政策。把国债买卖纳入货币政策工具箱，是将其定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具，与其他工具综合搭配，共同营造适宜的流动性环境。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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