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2024年服贸会即将举行 “三个提升”值得期待

2024年08月31日04:46 | 来源：新华网
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8月30日，国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会，商务部部长助理唐文弘、北京市副市长司马红、商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂、北京市商务局局长朴学东介绍中国服务贸易发展和2024年服贸会筹备工作进展情况，并答记者问。新华社记者 潘旭 摄

新华社北京8月30日电 题：2024年服贸会即将举行 “三个提升”值得期待

新华社记者谢希瑶

秉承“全球服务、互惠共享”主题的2024年中国国际服务贸易交易会将于9月12日至16日在北京举办。国务院新闻办公室8月30日举行新闻发布会介绍有关情况。

商务部部长助理唐文弘表示，今年服贸会着力实现“三个提升”，持续打造全球最具影响力的服务贸易盛会，为世界经济发展注入新动能。

提升开放水平。今年服贸会将着力提升开放平台作用，高规格举办全球服务贸易峰会，800位中外嘉宾将齐聚一堂，进一步凝聚共识、共谋发展；高水平举办综合成就展，集中展示服务贸易高水平开放和高质量发展的最新成果；高质量举办百余场论坛会议活动，发布《中国服务贸易发展报告》等权威报告，与各国共同探讨发展新方向新路径。

提升合作质效。将有80多个国家和国际组织设展办会，其中葡萄牙、联合国粮农组织等13个国家和国际组织首次线下独立设展。法国首次担任主宾国，并将围绕中法建交60周年打造特色国家馆。四川、海南首次担任主宾省。目前，420余家世界500强和行业龙头企业确认线下参展，37个地方交易团、中央企业交易团、中央金融交易团全部组建，将全方位促进精准对接，有望达成更多务实成果。

提升创新动能。今年服贸会各项展览展示将更加凸显新质生产力特征、服务贸易特点，重点展示卫星互联网、大数据和算力、零碳低碳等专精特新技术和应用，突出以生产性服务贸易赋能产业融合发展；集中展示数字文旅、智慧教育、智能体育等新服务、新场景，突出以生活性服务贸易激发扩大服务消费潜能。100余家企业和机构将进行成果发布，首发人工智能骨科手术机器人、元宇宙数实融合应用等新技术、新成果，引领行业创新趋势。

北京市副市长司马红介绍，展览展示包括综合展和专题展。综合展设在国家会议中心，设置了成就展、国别展、省区市及港澳台展、主题专区，重点展示服务贸易发展新成就、新趋势。专题展设在首钢园区，继续设置电信、计算机和信息服务，金融服务，文旅服务等9个专题，集中展示服务贸易数字化、智能化、绿色化发展最新成果、最新技术及应用，打造全球服务贸易领域的“首秀场”。

上半年，我国服务贸易规模创历史同期新高，服务进出口总额达3.6万亿元，同比增长14%。唐文弘说，今年我国全面实施跨境服务贸易负面清单管理制度，有序推进服务贸易制度型开放。近日国务院接连出台促进服务消费、服务贸易高质量发展的政策文件，这些政策措施落地见效，与即将举办的服贸会相得益彰，都将为服务贸易进一步开放创新发展营造良好环境。

据介绍，9月12日至14日是专业观众日，在单日票的基础上，今年新增了三日通票，为观众提供更多便利；9月15日至16日是公众开放日，门票免费预约。国家会议中心和首钢园区设立了证件中心，观众还可以访问服贸会官网、手机端官网，服贸会公众号、APP、小程序还有首都会展集团公众号进行预约购票。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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