人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

稳中求进每月看丨稳固好态势 增添新动能——8月全国各地经济社会发展观察

2024年08月31日04:47 | 来源：新华网
小字号

新华社北京8月30日电 题：稳固好态势 增添新动能——8月全国各地经济社会发展观察

新华社记者

8月，“奥运热”带动文体商旅融合消费持续升温、从南到北粮食作物陆续进入收获季、产业绿色转型蹄疾步稳、外贸新动能加快培育……中国经济延续回升向好态势，高质量发展扎实推进。

观察之一：“体育＋”带动消费新热潮

在山西太原，一家游泳连锁培训机构的培训课每天都排得很满，孩子们一拨接一拨地学习泳姿要领。

“今年是奥运年，我国游泳运动员又破了世界纪录，受此感染，大家学游泳的热情特别高。”该机构负责人表示，8月以来，到店咨询和报名的客人比往年增加很多。

今年8月8日是第16个“全民健身日”，正赶上巴黎奥运会，游泳、乒乓球等热门赛事关注度不减，攀岩、小轮车等新兴项目话题度攀升，带热各地“体育+”消费。

在北京、上海等地，体育场馆预订火爆、餐厅“观赛套餐”广受欢迎；在浙江义乌国际商贸城，各类体育用品供销两旺；在各大网购平台，运动员同款发卡、同款网球裙持续热销……

“体育热”为“夜经济”点燃一把火。看比赛、逛夜市、吃夜宵、享夜游……热闹繁华的城市“新夜态”，释放出文体商旅融合消费新活力。

“啤酒配鸡架真绝了，这次沈阳来得值！”在首届沈阳雪花国际啤酒节上，除了百余种啤酒和各种特色小吃，还有精彩的灯光秀和水上歌舞表演，浙江游客李悦直呼“不虚此行”。

沈阳市商务局副局长冯亚赛说，全城一节同庆，1个主会场和22个分会场吸引超过150万人次参与活动。沈阳现已打造夜经济街区58条，培育特色夜经济消费场景151个。

【记者观察】“体育+”消费热反映了体育经济蕴藏的丰富潜能。要进一步促进体育与商务、文旅深度融合发展，营造消费新场景，增强群众的参与感和获得感，将赛事活动带来的“流量”转换为消费的“能量”和经济的“增量”。

观察之二：入秋采收绘就新图景

蓝天白云下，田畴沃野间，在四川宜宾三江新区江南镇水稻百亩超高产攻关片，农户们正忙着水稻的收割、脱粒。经过现场测产，这片农田平均亩产达814.50公斤。

宜宾市农业农村局副局长唐春海说，我们抢抓农时推进采收工作，目前已完成550万亩秋粮的采收任务，约占全市秋粮总面积的90%。下一步将协同有关部门做好后续收储、销售工作，帮助农民增产更增收。

秋粮占我国粮食总产量的四分之三。根据农业农村部农情调度，今年秋粮面积比上年稳中有增，作物长势总体正常。

立秋过后，全国各地粮食作物陆续进入收获季。海南省琼海市潭门镇，晚稻陆续成熟开镰收割；安徽省滁州市来安县，头茬再生稻已开始采收……

在辽阔的东北大地，金色麦浪随风翻滚。北大荒集团红星农场有限公司3万亩有机小麦采收期如约而至，一台台大型作业机械在麦田间轰鸣穿梭。

“根据天气形势，我们采取先割晒后脱粒的作业方式，让小麦充分吸收麦秆中的营养成分，有效提高籽粒的成熟度。”公司农业发展部副总经理王强说。

【记者观察】秋收序幕渐次拉开，天气预报、农机调度、运输收储等保障措施至关重要，各地要及时做好前置服务，确保一线生产有序推进。秋粮是全年粮食生产的大头，要始终绷紧粮食安全这根弦，牢牢端稳中国人的饭碗。

观察之三：向“绿”前行迈出新步伐

在九牧集团精密注塑车间，数台自动搬运机器人在车间与仓库间穿梭，注塑机台上的机械臂搭载红外摄像头，自动抓取物料。

“绿色改造前，每台注塑机的工位都要装LED照明灯，一条生产线至少要装上百盏。”九牧集团科牧核心部件厂经理杨志阳说，“现在‘机器人’干活不需要光，仅这一项一天就能节约1000度电。不仅如此，工厂屋顶还安装了4.5兆瓦的光伏面板，厂区白天的用电，基本能自给自足。”

工业是绿色转型的关键领域。近年来，福建省大力推进绿色制造体系建设，现已建成国家级绿色工业园区12个、绿色供应链管理企业32个、绿色工厂230家。

推动经济社会发展绿色化、低碳化，是实现高质量发展的关键环节。中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日向社会公布，对全面绿色转型进行顶层设计、系统部署。

政策导向更加鲜明，项目落地持续发力。8月，山东首个配建储能转独立储能示范项目在东营并网；江苏首座海岛型变电站——如东县洋口港阳光岛110千伏输变电项目跨海电缆工程完工……

内蒙古霍林郭勒市委副书记、市长嵇海洋说，将依托绿电就地消纳带来的成本优势，积极引导企业以绿电消纳带动产业转型升级，把电价敏感型、绿电偏好型项目作为攻坚重点，推动城市由“煤电铝之城”向“绿电铝之城”进阶。

【记者观察】推广节能降碳技术，提升清洁能源装机，培育发展绿色产业……各地在推动构建绿色低碳生产方式上持续发力。生态环境问题归根结底是发展方式问题，只有推动经济社会发展绿色化、低碳化，才能厚植高质量发展的绿色底色。

观察之四：外贸出口展现新活力

传统节日“七夕”前后，鲜花贸易格外繁忙。在中国（云南）自由贸易试验区昆明片区的一座厂房里，工作人员正按照花头、叶子、长度、采收度等标准对一支支鲜花进行分拣、装箱。

“空运的鲜花头天发货，第二天国外客户就能收到。”云南晔顺科技有限公司负责人刘克宁说，今年前8月，公司绣球花出口订单量已比去年全年翻了一倍。

节日鲜花市场以前只是国内“俏”，现在出口也“香”。数据显示，8月1日至8月25日，昆明长水机场海关监管验放出口鲜切花455吨、货值1620万元，分别同比增长24.5%、28.4%。

商务部对外贸易司有关负责人表示，培育外贸新动能是顺应市场规律和国际需求的主动作为，途径是深化国际合作，支持鼓励供应链的创新。

8月，湖南长沙至泰国曼谷货运航线复航，国际公路运输系统（TIR）集结中心（乌鲁木齐）正式揭牌运营，中国(山西)—东盟贸易投资推介会举办……

“今年准备在科特迪瓦布局网约车生意，还打算在那里建个小型的义乌商贸市场。”浙江金民电器股份有限公司负责人朱舜说，公司对非出口每年以20%的速度增长。

浙江省义乌市商务局党委委员黄俊侨说，为帮助商家更好开展对外贸易，义乌创新打造数字贸易综合服务平台“义乌小商品城China goods”，帮助商家搭建海外站群、对接海外贸易，订单量呈现增长态势，线上的国际伙伴也越来越多。

【记者观察】中国商品对全球消费者具有强大吸引力，小到针头线脑，大到汽车、工程机械，中国制造不断升级，在巩固提升传统外贸优势的同时，要加快培育外贸新动能、塑造外贸新优势，鼓励支持贸易产品升级和贸易业态创新。

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
社会力量助力乡村振兴工作推进会在贵州召开
　　人民网北京8月30日电 （记者罗知之）8月29日至30日，社会力量助力乡村振兴工作推进会在贵州省织金县召开。会议总结交流社会力量助力乡村振兴经验做法，研究部署下一步重点工作。…
建行2024年上半年净利润达1650.39亿元
　　人民网北京8月30日电 （记者黄盛）中国建设银行股份有限公司（以下简称“建行”）发布了2024年半年度业绩。业绩数据显示，上半年建行实现经营收入3748.31亿元，净利润1650.39亿元，经营效益总体稳健，降本增效成果显现。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部