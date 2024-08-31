新华社北京8月30日电 题：稳固好态势 增添新动能——8月全国各地经济社会发展观察

新华社记者

8月，“奥运热”带动文体商旅融合消费持续升温、从南到北粮食作物陆续进入收获季、产业绿色转型蹄疾步稳、外贸新动能加快培育……中国经济延续回升向好态势，高质量发展扎实推进。

观察之一：“体育＋”带动消费新热潮

在山西太原，一家游泳连锁培训机构的培训课每天都排得很满，孩子们一拨接一拨地学习泳姿要领。

“今年是奥运年，我国游泳运动员又破了世界纪录，受此感染，大家学游泳的热情特别高。”该机构负责人表示，8月以来，到店咨询和报名的客人比往年增加很多。

今年8月8日是第16个“全民健身日”，正赶上巴黎奥运会，游泳、乒乓球等热门赛事关注度不减，攀岩、小轮车等新兴项目话题度攀升，带热各地“体育+”消费。

在北京、上海等地，体育场馆预订火爆、餐厅“观赛套餐”广受欢迎；在浙江义乌国际商贸城，各类体育用品供销两旺；在各大网购平台，运动员同款发卡、同款网球裙持续热销……

“体育热”为“夜经济”点燃一把火。看比赛、逛夜市、吃夜宵、享夜游……热闹繁华的城市“新夜态”，释放出文体商旅融合消费新活力。

“啤酒配鸡架真绝了，这次沈阳来得值！”在首届沈阳雪花国际啤酒节上，除了百余种啤酒和各种特色小吃，还有精彩的灯光秀和水上歌舞表演，浙江游客李悦直呼“不虚此行”。

沈阳市商务局副局长冯亚赛说，全城一节同庆，1个主会场和22个分会场吸引超过150万人次参与活动。沈阳现已打造夜经济街区58条，培育特色夜经济消费场景151个。

【记者观察】“体育+”消费热反映了体育经济蕴藏的丰富潜能。要进一步促进体育与商务、文旅深度融合发展，营造消费新场景，增强群众的参与感和获得感，将赛事活动带来的“流量”转换为消费的“能量”和经济的“增量”。

观察之二：入秋采收绘就新图景

蓝天白云下，田畴沃野间，在四川宜宾三江新区江南镇水稻百亩超高产攻关片，农户们正忙着水稻的收割、脱粒。经过现场测产，这片农田平均亩产达814.50公斤。

宜宾市农业农村局副局长唐春海说，我们抢抓农时推进采收工作，目前已完成550万亩秋粮的采收任务，约占全市秋粮总面积的90%。下一步将协同有关部门做好后续收储、销售工作，帮助农民增产更增收。

秋粮占我国粮食总产量的四分之三。根据农业农村部农情调度，今年秋粮面积比上年稳中有增，作物长势总体正常。

立秋过后，全国各地粮食作物陆续进入收获季。海南省琼海市潭门镇，晚稻陆续成熟开镰收割；安徽省滁州市来安县，头茬再生稻已开始采收……

在辽阔的东北大地，金色麦浪随风翻滚。北大荒集团红星农场有限公司3万亩有机小麦采收期如约而至，一台台大型作业机械在麦田间轰鸣穿梭。

“根据天气形势，我们采取先割晒后脱粒的作业方式，让小麦充分吸收麦秆中的营养成分，有效提高籽粒的成熟度。”公司农业发展部副总经理王强说。

【记者观察】秋收序幕渐次拉开，天气预报、农机调度、运输收储等保障措施至关重要，各地要及时做好前置服务，确保一线生产有序推进。秋粮是全年粮食生产的大头，要始终绷紧粮食安全这根弦，牢牢端稳中国人的饭碗。

观察之三：向“绿”前行迈出新步伐

在九牧集团精密注塑车间，数台自动搬运机器人在车间与仓库间穿梭，注塑机台上的机械臂搭载红外摄像头，自动抓取物料。

“绿色改造前，每台注塑机的工位都要装LED照明灯，一条生产线至少要装上百盏。”九牧集团科牧核心部件厂经理杨志阳说，“现在‘机器人’干活不需要光，仅这一项一天就能节约1000度电。不仅如此，工厂屋顶还安装了4.5兆瓦的光伏面板，厂区白天的用电，基本能自给自足。”

工业是绿色转型的关键领域。近年来，福建省大力推进绿色制造体系建设，现已建成国家级绿色工业园区12个、绿色供应链管理企业32个、绿色工厂230家。

推动经济社会发展绿色化、低碳化，是实现高质量发展的关键环节。中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日向社会公布，对全面绿色转型进行顶层设计、系统部署。

政策导向更加鲜明，项目落地持续发力。8月，山东首个配建储能转独立储能示范项目在东营并网；江苏首座海岛型变电站——如东县洋口港阳光岛110千伏输变电项目跨海电缆工程完工……

内蒙古霍林郭勒市委副书记、市长嵇海洋说，将依托绿电就地消纳带来的成本优势，积极引导企业以绿电消纳带动产业转型升级，把电价敏感型、绿电偏好型项目作为攻坚重点，推动城市由“煤电铝之城”向“绿电铝之城”进阶。

【记者观察】推广节能降碳技术，提升清洁能源装机，培育发展绿色产业……各地在推动构建绿色低碳生产方式上持续发力。生态环境问题归根结底是发展方式问题，只有推动经济社会发展绿色化、低碳化，才能厚植高质量发展的绿色底色。

观察之四：外贸出口展现新活力

传统节日“七夕”前后，鲜花贸易格外繁忙。在中国（云南）自由贸易试验区昆明片区的一座厂房里，工作人员正按照花头、叶子、长度、采收度等标准对一支支鲜花进行分拣、装箱。

“空运的鲜花头天发货，第二天国外客户就能收到。”云南晔顺科技有限公司负责人刘克宁说，今年前8月，公司绣球花出口订单量已比去年全年翻了一倍。

节日鲜花市场以前只是国内“俏”，现在出口也“香”。数据显示，8月1日至8月25日，昆明长水机场海关监管验放出口鲜切花455吨、货值1620万元，分别同比增长24.5%、28.4%。

商务部对外贸易司有关负责人表示，培育外贸新动能是顺应市场规律和国际需求的主动作为，途径是深化国际合作，支持鼓励供应链的创新。

8月，湖南长沙至泰国曼谷货运航线复航，国际公路运输系统（TIR）集结中心（乌鲁木齐）正式揭牌运营，中国(山西)—东盟贸易投资推介会举办……

“今年准备在科特迪瓦布局网约车生意，还打算在那里建个小型的义乌商贸市场。”浙江金民电器股份有限公司负责人朱舜说，公司对非出口每年以20%的速度增长。

浙江省义乌市商务局党委委员黄俊侨说，为帮助商家更好开展对外贸易，义乌创新打造数字贸易综合服务平台“义乌小商品城China goods”，帮助商家搭建海外站群、对接海外贸易，订单量呈现增长态势，线上的国际伙伴也越来越多。

【记者观察】中国商品对全球消费者具有强大吸引力，小到针头线脑，大到汽车、工程机械，中国制造不断升级，在巩固提升传统外贸优势的同时，要加快培育外贸新动能、塑造外贸新优势，鼓励支持贸易产品升级和贸易业态创新。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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