据新华社成都8月30日电 （记者谢佼、萧永航）8月30日10时36分，新建四川成都至青海西宁铁路镇江关至黄胜关段开通运营，从成都东站抵达黄龙九寨站最快旅程1小时39分。至此，世界自然遗产黄龙、九寨沟以及地处川西北高原腹地的松潘草地正式接入我国动车铁路网。

据介绍，川青铁路是我国“八纵八横”高铁网兰州、西宁至广州通道的关键部分，起自四川省成都市，途经德阳市、绵阳市、阿坝藏族羌族自治州，甘肃省甘南藏族自治州，青海省黄南藏族自治州、海东市、西宁市，接入西宁站，正线全长约836公里，设计时速200公里，为国家Ⅰ级双线铁路。全线分段建设，目前成都东至镇江关段、海东西至西宁段已投入运营，镇江关至黄胜关段开通后，黄胜关至海东西段正在建设中。

各参建单位克服软岩大变形、岩爆、有毒有害气体、高地温等“拦路虎”，历时近13年建成德胜隧道等7座隧道，架设岷江双线特大桥等21座桥梁，穿越摩天岭等众多山脉，海拔由镇江关站的2503米攀升至黄胜关站的3156米，自镇江关向北，新设松潘站、黄龙九寨站、黄胜关站。线路的开通将进一步便利游客前往黄龙、九寨沟景区，推动川西北高原加快融入成渝地区双城经济圈的核心区域。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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