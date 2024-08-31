本报记者 孔德晨

《关于完善市场准入制度的意见》明确优化人工智能等新业态新领域市场准入环境，更多新技术新成果有望惠及百姓生活。第二十一届中国国际数码互动娱乐展览会上，智能出行主题、电竞主题、VR/AR主题等多个以科技为特色的展区吸引众多观众，图为参观者正在一家展商的展台上试玩游戏。

徐培钦摄（人民视觉）

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于完善市场准入制度的意见》（以下简称《意见》），这是中央层面首次专门就完善市场准入制度建设出台的政策文件。8月30日，国新办举行新闻发布会，有关部门负责人介绍了《意见》的相关情况。

构建开放透明的市场准入制度体系

国家发展改革委副主任李春临在会上表示，《意见》围绕“构建开放透明、规范有序、平等竞争、权责清晰、监管有力的市场准入制度体系”作了最新部署。主要内容有以下四个方面亮点。

坚持完善清单管理，厘清政府作用边界。《意见》从准入规则确定、准入事项设定、准入措施调整程序等层面强化了对“全国一张清单”管理模式的支撑，切实维护清单的统一性、规范性和严肃性，推动市场准入管理更加规范，更好保障经营主体依法平等进入市场。

坚持放宽准入限制，激发市场潜力活力。市场准入是经济活动的第一道门槛，要推动市场准入限制不断放宽，推动各类资源要素顺畅流动，积极营造更加广阔的市场空间。

坚持优化准入环境，提升市场准入效率。《意见》首次聚焦深海等10个新兴领域，从原则路径、平台支撑、成果应用转化、全球科研协同等层面，一体打通束缚产业体系深度转型升级的堵点卡点，不断提高准入效率。

坚持扩大准入试点，破除隐性准入壁垒。《意见》提出要围绕战略性新兴产业、未来产业重点领域和重大生产力布局，以法规政策、技术标准、检测认证、数据体系为抓手，着力破除各类准入障碍，更好促进新技术新产品应用。

李春临表示，国家发展改革委将会同有关部门认真抓好《意见》贯彻落实，持续完善市场准入制度体系，更大力度优化市场准入环境，进一步提振发展预期。

完善市场准入负面清单管理模式

2018年，全国统一的市场准入负面清单上线，我国成为首个真正建立市场准入负面清单制度的主要经济体。清单先后发布4版，事项数量由2018年版的151项缩减到2022年版的117项。“随着清单实施不断深入，也出现一些新情况新问题，比如准入措施设立、调整的规则标准还不够健全，准入壁垒依然较多等。”李春临说，为此，《意见》坚持问题导向，作出相应制度安排。

在完善“全国一张清单”管理方面，《意见》明确，各类按要求编制的全国层面准入类清单目录，以及产业、投资、环境、国土空间规划等涉及市场准入的，全部纳入负面清单管理。

在完善市场准入规则方面，《意见》首次根据不同行业领域性质，分类明确了相应准入规则。对于充分竞争领域，实施宽进严管，大幅减少准入限制；对于涉及国家安全、国民经济命脉和涉及重大生产力布局、战略性资源开发、重大公共利益的领域，可以设定准入限制，但必须依法依规进行。

《意见》对于加强内外资准入政策协同联动也提出了明确要求。“市场准入负面清单属于国民待遇的一部分，适用于境内外各类经营主体。外资准入负面清单属于外商投资管理范畴，仅适用于境外投资者。此前，‘两张清单’在调整中已经做到了紧密衔接，《意见》的要求是对已有成熟做法的明确和固化。”商务部副部长李飞表示，将指导有关地区全面推进实施“两张清单”，持续优化外资企业服务，为各类企业营造更加高效便利的准入环境。

优化新业态新领域市场准入环境

当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，颠覆性技术快速迭代升级。李春临介绍，《意见》第7条对如何优化新业态新领域市场准入环境作出了明确的政策安排。

——优化准入管理方式。《意见》明确在深海、航天、航空、生命健康、新型能源、人工智能、自主可信计算、信息安全、智慧轨道交通、现代种业等10个新业态新领域，分领域制定优化市场环境实施方案，推动生产要素创新性配置，提高准入效率。

——优化创新成果转化机制。《意见》提出，要“用好先进技术应用推进中心和各类科技成果转化等创新平台”，畅通产业体系、创新资源、资本要素、应用场景、制度政策等，推动原创性颠覆性科技创新成果更好地转化为现实生产力。

——优化创新资源协同。《意见》重点选取了电子信息、计算科学、深海、航空航天、新能源、新材料、生物医药、量子科技、现代种业等领域，明确要推动重点企业、研究机构等创新单元和有关地方建立相关领域前沿科研协同模式，积极参与国际市场准入规则和标准的制定，推动重点领域创新成果便捷高效应用。“这对强化前沿领域战略性布局、增强配置全球先进优质生产要素能力、引领新业态新领域规则标准制定具有十分重要的意义。”李春临说。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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