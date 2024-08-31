人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

农业农村部部署加强田间管理等

多措并举保障秋粮丰收

2024年08月31日05:57 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京8月30日电  （记者朱隽）记者从农业农村部获悉：眼下正是秋粮产量形成关键期。中稻、玉米进入灌浆期，大豆进入鼓粒期，双季晚稻陆续进入拔节期，总体看，全国大部分地区秋粮苗情长势正常偏好，夺取丰产丰收有基础。

　　根据地域不同，各地距秋粮成熟收获还有30至50余天不等。农业农村部表示，将强化措施落实，全力以赴保障秋粮和全年粮食丰收。

　　在田间管理方面，抓好秋粮“一喷多促”补助政策落实，分4大片区指导各地抓住关键窗口期，保质保量把措施落下去。组织专家组和农技人员深入田间地头，加强巡回指导和技术服务。在防灾减灾方面，加强沟通会商，强化监测预警，指导北方防范秋汛和北上台风，及时疏通沟渠、抢排积水；指导南方地区重点防范台风、“寒露风”等灾害，落实关键措施，努力减轻灾害损失。在病虫防控方面，聚焦水稻“两迁”害虫和稻瘟病、玉米南方锈病和玉米螟等重大病虫害，立足“治早治小、关口前移”，做好分类指导、联防联控、协同治理，大力推进统防统治，适时组织应急防治。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月31日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
社会力量助力乡村振兴工作推进会在贵州召开
　　人民网北京8月30日电 （记者罗知之）8月29日至30日，社会力量助力乡村振兴工作推进会在贵州省织金县召开。会议总结交流社会力量助力乡村振兴经验做法，研究部署下一步重点工作。…
建行2024年上半年净利润达1650.39亿元
　　人民网北京8月30日电 （记者黄盛）中国建设银行股份有限公司（以下简称“建行”）发布了2024年半年度业绩。业绩数据显示，上半年建行实现经营收入3748.31亿元，净利润1650.39亿元，经营效益总体稳健，降本增效成果显现。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部