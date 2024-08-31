本报北京8月30日电 （记者朱隽）记者从农业农村部获悉：眼下正是秋粮产量形成关键期。中稻、玉米进入灌浆期，大豆进入鼓粒期，双季晚稻陆续进入拔节期，总体看，全国大部分地区秋粮苗情长势正常偏好，夺取丰产丰收有基础。

根据地域不同，各地距秋粮成熟收获还有30至50余天不等。农业农村部表示，将强化措施落实，全力以赴保障秋粮和全年粮食丰收。

在田间管理方面，抓好秋粮“一喷多促”补助政策落实，分4大片区指导各地抓住关键窗口期，保质保量把措施落下去。组织专家组和农技人员深入田间地头，加强巡回指导和技术服务。在防灾减灾方面，加强沟通会商，强化监测预警，指导北方防范秋汛和北上台风，及时疏通沟渠、抢排积水；指导南方地区重点防范台风、“寒露风”等灾害，落实关键措施，努力减轻灾害损失。在病虫防控方面，聚焦水稻“两迁”害虫和稻瘟病、玉米南方锈病和玉米螟等重大病虫害，立足“治早治小、关口前移”，做好分类指导、联防联控、协同治理，大力推进统防统治，适时组织应急防治。

《 人民日报 》（ 2024年08月31日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经