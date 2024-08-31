本报记者 罗珊珊

2024年中国国际服务贸易交易会将于9月12日至16日在北京举行。8月30日，国务院新闻办举行新闻发布会介绍中国服务贸易发展和服贸会工作筹备情况。

持续打造全球最具影响力的服务贸易盛会

商务部部长助理唐文弘表示，2012年以来，服贸会已成功举办十届，今年服贸会将继续秉承“全球服务、互惠共享”的主题，持续打造全球最具影响力的服务贸易盛会。

提升开放水平。今年服贸会将着力提升开放平台作用，高水平举办综合成就展，高质量举办百余场论坛会议活动，发布《中国服务贸易发展报告》等权威报告。

提升合作质效。服贸会自创办以来，已累计吸引197个国家和地区的90余万展客商参展参会，成为深化服务贸易国际合作的重要平台。今年服贸会，将有80多个国家和国际组织设展办会，其中葡萄牙、联合国粮农组织等13个国家和国际组织首次线下独立设展。法国首次担任主宾国，并将围绕中法建交60周年打造特色国家馆。目前，420余家世界500强和行业龙头企业确认线下参展，37个地方交易团、中央企业交易团、中央金融交易团全部组建，将全方位促进精准对接，有望达成更多务实成果。

提升创新动能。今年服贸会将重点展示卫星互联网、大数据和算力、零碳低碳等专精特新技术和应用，集中展示数字文旅、智慧教育、智能体育等新服务、新场景。会上，联合国邮政管理局、飞利浦等100余家机构和企业将进行成果发布，首发人工智能骨科手术机器人、元宇宙数实融合应用等新技术、新成果，引领行业创新趋势。

北京市副市长司马红介绍，展览展示活动包括综合展和专题展。综合展设在国家会议中心，重点展示服务贸易发展新成就、新趋势。专题展设在首钢园区，集中展示服务贸易数字化、智能化、绿色化发展最新成果、最新技术及应用。

上半年服务贸易规模创历史同期新高

上半年，我国服务贸易规模创历史同期新高，服务进出口总额达3.6万亿元，同比增长14%。其中，出口1.5万亿元，增长10.7%，进口2.1万亿元，增长16.4%，服务进出口、出口、进口都实现两位数增长。

唐文弘表示，今年上半年，服务贸易在服务和货物贸易总额中的占比达14.5%，比上年同期提高1个百分点。旅行、运输等传统服务快速增长。上半年旅行服务进出口9617亿元，同比增长47.7%，是服务贸易第一大领域。运输服务进出口9258亿元，同比增长4.2%。知识密集型服务贸易潜力持续释放。

展望下半年，我国服务贸易发展面临诸多机遇和有利条件。

一是产业基础更实。据国家统计局数据，上半年服务业增加值同比增长4.6%，占国内生产总值的比重为56.7%，服务业对经济增长的贡献率为52.6%，服务业对服务贸易发展的支撑作用更加稳固。

二是发展动力更足。服务贸易数字化、智能化、绿色化进程不断加快，可数字化交付的服务贸易占比超过40%，新技术、新业态、新模式势头良好。

三是发展环境更优。今年，商务部全面实施跨境服务贸易负面清单管理制度，有序推进服务贸易制度型开放。总体来看，全年服务贸易发展将稳中向好，服务贸易结构将持续优化。

持续扩大服务贸易“朋友圈”

“服务贸易是国际经贸合作的重要领域，在推进国际经贸合作中发挥着越来越重要的作用。”商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂表示，近年来，商务部积极创新服务贸易发展机制，拓展服务贸易国际合作，深化服务贸易合作内容，持续扩大服务贸易的“朋友圈”。

积极拓展多双边和区域合作机制。目前，我国已经与英国、德国、新加坡、巴西、阿根廷等15个国家签署了服务贸易合作协议。同时，我国跟金砖国家、上合组织以及中东欧国家达成并实施有关服务贸易合作文件，建立开放合作、互利共赢的服务贸易国际合作网络，持续与有关贸易伙伴加强政策沟通、项目对接和研究合作。

积极参与服务贸易国际规则制定。高质量推进实施《区域全面经济伙伴关系协定》，积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》进程，推动区域服务贸易和数字贸易的自由化、便利化，与世界贸易组织67个成员共同达成了《服务贸易国内规制参考文件》，并已在国内生效，持续优化服务贸易发展环境。

着力加强国际合作平台建设。推动开展全面深化服务贸易创新发展试点，支持各地方聚焦服务贸易开展国际合作创新。连续举办服贸会，并在进博会上设立服务贸易展区。通过这些平台载体，为世界各国加强服务贸易合作提供国际性、专业化平台，积极推动中国大市场成为世界大机遇。

下一步，商务部将与各部门通力合作，与更多国家商签服务贸易合作协议。积极发挥地方资源优势，支持有条件的地区建设服务贸易国际合作园区。继续办好服贸会等重大展会，不断优化开放合作环境。

《 人民日报 》（ 2024年08月31日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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