本报青岛8月30日电 （记者王沛）8月27日至29日，第五届跨国公司领导人青岛峰会在山东青岛举行。本届峰会由商务部和山东省政府共同举办，继续沿用“跨国公司与中国”主题，峰会期间举办开幕式及跨国公司发展论坛、跨国公司投资交流合作会、上合示范区专题推介会、中欧（青岛）绿色与可持续发展论坛以及主宾省推介等一系列活动。来自451家跨国公司的550余名代表参加本届峰会，其中首次参加峰会的跨国公司有99家。

峰会上，商务部国际贸易经济合作研究院发布了《跨国公司在中国：共享“中国式现代化”新机遇》研究报告。报告指出，截至2023年，中国实际使用外商直接投资规模仍然处于近10年来较高水平，行业结构和地区布局不断优化，2024年上半年全国新设立外资企业数量同比增长14.2%。

峰会期间，共签约投资贸易项目163个，其中投资项目121个、投资金额129亿美元；贸易项目42个、合同金额404亿美元。

《 人民日报 》（ 2024年08月31日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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