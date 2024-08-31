本报北京8月30日电 （记者李建广）8月30日，北京市网信办、市商务局、市政务服务和数据管理局联合发布《中国（北京）自由贸易试验区数据出境管理清单（负面清单）（2024版）》等数据跨境政策文件。该负面清单瞄准企业现实需求，优化申报方式、简化备案流程，在现行管理制度基础上，对重要数据识别标准进行精准描述，对个人信息出境规模进行适度放宽，有效降低企业数据出境合规成本。

据介绍，北京自贸试验区数据出境负面清单首批选择汽车、医药、零售、民航、人工智能等5个领域率先制定。后续，按照动态管理机制，分行业、分领域、分批次推进编制工作，成熟一批发布一批，持续优化迭代负面清单政策体系。同时，坚持同步构建管理体制、工作机制、运行规则和具体数据清单；厘清各方权责边界，以场景化形式、字段级标准描述数据特征，指导监管部门和企业主体快速开展落地应用；并建立事前事中事后全链条全领域综合监管机制，守牢安全底线。

北京自贸试验区数据出境负面清单、北京市便利化服务管理政策文件及服务指南已在“网信北京”“开放北京”等平台正式上线，企业可以在线浏览下载。

近年来，北京市研究制定8大项74子项数据出境安全风险预评估指标。建立“绿色通道”服务机制，已覆盖5个行业117家企业，企业申报审批总时长压缩约50%。目前，已构建起以“场景化、字段级数据出境负面清单”为重点的创新政策体系，以“自贸试验区先行先试+全市域便利化改革+动态评估优化机制”为模式的综合管理体系，基本建立起数据出境安全治理体系。

《 人民日报 》（ 2024年08月31日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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