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累计逾1.7万项！我国标准物质国际计量互认能力跃居国际第一梯队

2024年08月31日06:29 | 来源：央视网
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　　央视网消息：据市场监管总局消息，2024年1到7月，市场监管总局共批准发布324项新的国家标准物质，其中国家一级标准物质30项、国家二级标准物质294项。截至目前，市场监管总局累计批准发布国家标准物质17600余项，标准物质国际计量互认能力跃居国际第一梯队。

　　标准物质是开展化学、生物等检测活动必不可少的“标尺”和“砝码”，是国家计量能力建设的关键要素。我国首次研制成功达到高精度碳监测要求的气体标准物质，为全国碳监测提供高精度的“标尺”。新发布的合成空气中二氧化碳和合成空气中甲烷温室气体标准物质，量值的准确度分别为0.05%（相当于1个成年人在30平方米的房间内一次呼吸引起的二氧化碳浓度变化）和0.1%，在国际计量局组织的多次国际关键比对中均获得等效度。目前，这两种标准物质已服务于碳监测评估试点工作，为我国温室气体监测数据的准确可比与国际等效提供“精准标尺”。此外，在服务碳达峰碳中和方面，还批准建立空气中乙炔、空气中丙烷、空气中异丁烷等系列温室气体标准物质，有力支撑我国碳排放监测工作。

　　另外聚焦农药、兽药残留检测，强化了相关标准物质研制，新发布牛肉粉中恩诺沙星和磺胺嘧啶、鸡蛋粉中金刚烷胺、鸡肉粉中氯霉素、乙腈中噻虫嗪溶液、丙酮中除草醚溶液、甲醇中莠去津溶液、甲醇中啶虫脒等系列农药、兽药残留分析标准物质。恩诺沙星是一种氟喹诺酮类药物，在预防和治疗动物细菌性疾病和支原体感染方面有较好疗效。但人体摄入恩诺沙星可能引起过敏反应，延迟和破坏正常菌群的生长，甚至产生细菌的耐药性等影响。新发布的牛肉粉中恩诺沙星和磺胺嘧啶残留分析标准物质，国际比对结果取得等效一致。该标准物质的应用能够保证相关兽药残留测量结果的准确、可比、可溯源，为保障人民生命健康安全提供有力支撑。

　　柴油质量标准对燃料的安全性、可靠性和环境友好性至关重要。辛烷值、低硫含量和适当黏度是确保柴油正常燃烧的关键，燃烧性能是衡量柴油质量的重要指标之一。国际上常用的燃烧性能指标有辛烷值和密度。辛烷值是柴油燃烧性能的主要指标，它表示柴油的抗爆震性能，一般要求辛烷值在45-55之间。新发布的柴油十六烷值、正癸烷纯度、正十一烷纯度、正十二烷纯度、正十三烷纯度和碳氢含量等系列标准物质，可用于燃油产品性能检测。十六烷值是衡量柴油着火性能的重要指标，十六烷值高，柴油的滞燃期短，着火性能好，柴油机工作柔和。十六烷值系列标准物质直接支撑柴油十六烷值的准确测量。通过使用相关标准物质准确测定柴油十六烷值，可科学评价柴油燃烧性能，促进质量提升。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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