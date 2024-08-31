人民网记者 乔雪峰

交通物流一头连着生产，一头连着消费，是维护人民群众正常生产生活秩序、促进产业链供应链稳定的重要基础，是畅通国民经济循环的重要环节。

8月30日7时41分，满载家具、食品、汽车配件等货物的快速多式联运班列X8743次由中国铁路北京局丰台西站驶出，开往广州大朗。至此，北京至广州快速多式联运班列开行数量已达100列。

自今年4月18日北京至广州快速多式联运班列开行以来，货运量始终保持增长态势，提升了南北纵向运输通道能力，使北京、广州两地物流枢纽联通更加紧密，为推动京津冀地区与粤港澳大湾区经济发展、有效降低全社会物流成本注入了强劲动力。

近年来，我国出台了一系列降低物流成本的政策措施，社会物流成本水平稳步下降，物流综合效率和服务水平明显提升，为我国构建现代化经济体系、推动经济高质量发展提供了有力支撑。

据中国物流与采购联合会发布数据显示，1至7月，全国社会物流总额197.7万亿元，按可比价格计算，同比增长5.5%。1至7月，物流业总收入达到7.7万亿元，同比增长3.3%。

业内专家表示，进入7月份以来，工业物流稳定性增加，波动较同期有所收窄，政策带动下进口、单位居民、再生资源物流快速回升，7月份当月社会物流总额同比增长5.3%，增速环比提高0.1个百分点，扭转了4月以来的回落态势，呈现出温和回升态势，展现了我国物流运行的良好韧性。

数据显示，1至7月，工业品物流总额同比增长5.7%，进口物流总额同比增长5.1%，单位与居民物品物流总额同比增长8.6%。受促消费政策持续显效的影响，相关领域民生消费物流需求有所改善。其中，电商、直播等新业态消费延续较快发展，1至7月份，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重达到25.6%，比前6个月提高0.3个百分点，带动快递业务量保持较快增长。

记者从国家邮政局获悉，8月13日，2024年我国快递业务量突破1000亿件，比2023年达到千亿件提前了71天，凸显出我国快递物流市场的繁荣活跃和发展质效的不断提升，更折射出我国经济发展的活力与韧性。

今年以来，交通物流基础设施建设稳步推进，各地发行新增地方政府专项债中交通基础设施占比稳定增长，为各领域物流高质量发展提供了有力支撑。数据显示，1至7月份交通运输、仓储和邮政业固定资产投资同比增长8.2%。

航空物流网络体系加速构建。1至7月份航空运输业投资增长25.5%，7月国内有17家区域机场货运航班量达到300架次以上。我国航空物流市场延续强劲复苏势头，国内国际货运航班均保持高位运行，助力国内国际物流高效循环畅通。7月国内航线货邮运输量43.2万吨，同比增长18.4%，国际航线货邮运输量32.0万吨，同比增长35.5%。

现代化铁路物流网络体系规模和质量进一步提升。1至7月铁路运输业投资增长17.2%。伴随着铁路物流网络的不断延伸完善，大秦、浩吉、唐呼、瓦日等主要货运通道在应对极端恶劣天气影响方面发挥了重要保障优势，稳定保供电煤运输，全国371家铁路直供电厂存煤可耗天数保持较高水平。7月份国家铁路发送货物3.3亿吨，同比增长3.1%。

城乡电商物流体系建设推进。今年以来，我国县、乡（镇）、村三级电子商务服务体系逐步完善，农村电商服务站（点）建设、邮政快递企业向农村延伸服务网络，在方便群众生活的同时，助力农村电商物流市场潜力持续释放。

数据显示，7月份，电商物流总业务量指数为130.2点，农村电商物流业务量指数为129.5点，仍维持较高水平。在业务量维持较高水平的同时，电商物流服务质量与时效同步改善，电商物流指数中的满意率指数连续5个月回升。

综合来看，7月份社会物流运行延续良好恢复态势，物流需求增速保持基本稳定，物流供给延续规模扩大、结构优化的发展态势。

专家分析表示，从后期走势看，一系列积极变化为物流高质量发展奠定了良好基础。随着近期低空经济、绿色转型等领域政策的不断优化与精准实施，产业在高效能、绿色化等方向有望进一步发展，多式联运、航空物流等领域活动预期指数高位趋升，有望带动物流行业转型升级加速推进。

(责编：郭思邈、吕骞)

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