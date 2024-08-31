中国工商银行副行长张伟武30日在北京表示，今年上半年，工行境外机构实现了税前利润26.89亿美元，同比增长9.5%，经营效益保持稳定。

张伟武在当天举行的工商银行2024年中期业绩发布会上作上述表述。他表示，今年上半年，工行保持了国际化经营高质量发展态势，服务高水平对外开放的质效不断提升。

在跨境服务方面，张伟武透露，上半年，工行为境内重点外贸外资企业发放融资超5000亿元人民币，优化了跨境电商等贸易新业态的金融服务，结算量同比增长52%。

在推进人民币国际化方面，张伟武表示，工行在油气贸易人民币结算、跨境人民币发薪、多边央行数字货币桥等领域取得了新进展。

针对下一步的国际化计划，张伟武表示，当前全球政治、经济不确定性因素增多，中资银行国际化经营面临更为复杂的外部环境。下一步，工行将坚持稳中求进的总基调，在三个方面做好工作：

一是聚焦国之大者，提升服务对外开放的质效。稳慎扎实推进人民币国际化，强化人民币清算行的能力建设，加强离岸产品创新和市场培育。持续助力稳外贸、稳外资，加强产品创新和场景应用，服务好“走出去”企业、来华展业的外资跨国公司、跨境电商等重点客群。高质量服务共建“一带一路”。

二是完善体制机制，强化全球经营管理能力。一方面，加快推进投行、托管、全球现金管理、金融市场交易等重点产品线向境外的延伸，不断提升工行境外机构的服务能力。另一方面，继续强化境内外协同联动和本外币一体化经营的机制，完善境外机构“一行一策”的发展策略。

三是守牢风险底线，更好统筹发展和安全。工行会增强风险管控主动性和系统性，前瞻应对外部环境变化，适时调整部分境外区域管理的策略，强化全面风险管理，提高跨周期和逆周期的经营管理能力。 (记者 陈康亮)

(责编：郭思邈、申佳平)

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