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“数智”赋能电力保供 助力重庆应对高温天气

2024年08月31日08:39 | 来源：新华网
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重庆8月31日电 重庆近期出现连续高温天气，能源供应系统受热浪承压。在此背景下，保障电力供应成为社会生产生活的关键。通过数字化技术、智能化装备的合理运用，当地电力保供工作在迎峰度夏期间得到了有力支撑。

在重庆市电力负荷管理中心，一块数字大屏实时滚动显示全市用电情况，各项电力负荷数据一目了然。“这是新型电力负荷管理系统，工作人员能够通过数据动态变化，实时掌握全市各行业用电情况。”国网重庆营销服务中心副主任李明浩介绍，信息化赋能，让电力部门能够精准监测用电数据，科学制定调节策略，有序调度负荷资源。

记者来到位于重庆市两江新区的重庆康明斯发动机有限公司，车间内光线明亮、温度适宜，一台台发动机产品被传送下线，生产现场井然有序。

“最近企业正在赶制一批大马力发动机，准备发往沿海地区。”重庆康明斯发动机有限公司综合设施管理经理李顺军介绍，虽然高温天气持续，生产线仍保证了满负荷生产。

李顺军表示，过去受极端天气影响，企业曾经历过阶段性限电，对生产造成一定影响。如今通过电力部门精准的用电引导和科学调配，企业的正常生产得到了保障。

奔涌的电流需要精益运维的保障，为确保电力供应安全平稳，智能巡检手段发挥了越来越重要的作用。

在重庆市渝中区的一处变电站内，一台机器狗在开关柜之间灵活穿梭，进行巡视和红外测温。国网重庆市区供电公司大溪沟集控站相关负责人表示，这台小巧的机器狗能够全方位、多角度感知变电站内的环境和设备状态，独立完成几十个开关柜的巡视任务。“机器狗的使用，不仅替代了传统人员巡检，还在高温天气下有效降低了人员中暑的风险。”该负责人说。

华灯初上、游人如织，重庆的“烟火气”也离不开有序的电力供应。

在重庆南滨路一处滨江夜市内，琳琅满目的商品、明亮的环境吸引了不少市民游客到此光顾。为护航夜经济消费场景，国网重庆电力公司在南滨路实现了新建配电房智能化升级、智慧电缆通道、智能巡检等6项新技术的应用。

国网重庆电力公司相关负责人表示，未来将持续提升电网智能化、科技化水平，进一步丰富电力保供手段，为辖内居民和企业提供更加优质、可靠的电力服务保障。（记者 刘恩黎）

(责编：郭思邈、申佳平)
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