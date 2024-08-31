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小葡萄串起“甜蜜”大产业——广西兴安推进特色产业发展见闻

2024年08月31日08:44 | 来源：新华网
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眼下，正是葡萄大量上市的季节。记者近日来到广西桂林市兴安县溶江镇灵渠葡萄产业（核心）示范区，只见一排排葡萄架整齐划一，翠绿的葡萄藤下一串串葡萄颜色紫红，颗粒饱满。

兴安县位于桂林市东北部，充沛的阳光和雨水是兴安发展葡萄种植产业的天然优势。这里的巨峰葡萄味道甜蜜、汁水丰富，受到市场欢迎。因种植户采取自然成熟的培育方法，成熟以后的鲜葡萄容易脱落，储运保鲜时间短。如何将这份甜蜜产品完好地送到消费者手中，曾经是困扰当地果农的难题。

2023年，一家专业从事水果物流配送的企业来到兴安县，积极帮助果农打通线上销售堵点。这家企业在溶江镇设立了8个葡萄驿站，果农可以用手机下单将葡萄就近送往驿站封装，随即这些葡萄将被发往南宁、广州等地。该企业负责人施树清介绍，企业进驻后不仅帮助果农降低了运费，也让果农早上新采的葡萄傍晚就可以出现在广州超市的货架上。

兴安县种植葡萄历史悠久，巨峰葡萄是当地主打的传统优势品种。近年来，阳光玫瑰、妮娜皇后等新品种也陆续出现在当地的葡萄园里。

记者走进兴安县优质葡萄新品种试验示范推广基地，在妮娜皇后葡萄种植区域，只见LED补光灯正在一串串葡萄下方进行补光作业。兴安县水果生产技术指导站站长李红松告诉记者，补光技术的应用，可使葡萄错峰上市，还能使葡萄增强抗病性、提升含糖量，促进葡萄产量和品质双提升。

为了把好果卖上好价、促进果农增收致富，当地坚持“念好生态经”，发展绿色无公害种植，提高葡萄品质。兴安县鑫鑫水果种植专业合作社理事长肖卷忠说，合作社将葡萄亩产控制在1500斤以内，使用有机肥，并且统一品牌销售。在实施一系列严格标准和精细管护下，合作社的葡萄质量上乘，一些品种甚至可以卖出近200元一串的高价。

当地还倡导合理利用空间，坚持多元化发展。记者在兴安县严关镇马头山葡萄套种示范园看到，葡萄架下整齐地堆放着秀珍菇和木耳的菌棒，其中秀珍菇长势喜人。农户张玉香说，今年第一次尝试套种食用菌，富含有机肥料的菌棒使用后直接铺在地里可以增加土壤肥力。收获食用菌和葡萄后，冬季葡萄架下还可以种植草莓。“目前套种技术已经十分成熟，只要做好果园管护，循环套种模式收益比单种高很多。”

管好葡萄园，文旅助增收。几天前，横跨严关镇和溶江镇多个村落的灵渠葡萄公园正式开园，将当地特色葡萄产业和文化旅游有机联系在一起。在这里，游客可以骑行休闲、观光戏水、拍照打卡。“除了体验千年灵渠文化，公园还有4000余亩的葡萄种植区域可供游客采摘体验。”溶江镇镇长毛茂荣介绍，一些市面上少见的葡萄品种在公园内都能找到，吸引了不少游客前来采摘。

目前，兴安县共有早、中、晚熟葡萄品种30多个，全县葡萄栽培面积近14万亩，年产量约35万吨，年产值超41亿元，葡萄种植已经成为农民增收的重要渠道。兴安县委书记贲黄文说，兴安将在优化品种结构、提升栽培技术、创新产销模式、促进农旅融合等方面持续发力，推动本地葡萄产业向规模化、标准化、品牌化发展。（记者 王楚然）

(责编：郭思邈、申佳平)
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