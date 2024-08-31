2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）将于9月12日至16日在北京举行。在8月30日举行的国新办新闻发布会上，商务部部长助理唐文弘表示，今年服贸会将继续秉承“全球服务、互惠共享”的主题，着力提升开放水平、提升合作质效、提升创新动能，持续打造全球最具影响力的服务贸易盛会，为世界经济发展注入新动能。

北京市副市长司马红介绍，2024年服贸会将聚焦“共享智慧服务，共促开放发展”，形成以峰会为内核、以“展览展示+洽谈推介+成果发布”为主体，以配套活动为补充的多层次活动框架体系。

服贸会的“重头戏”——全球服务贸易峰会将在9月12日上午举办，将邀请党和国家领导人、外国政要、国际组织负责人出席，围绕全球服务贸易前沿问题和发展新趋势开展研讨，凝聚全球服务合作共识，共促服务经济繁荣发展。

展览展示活动包括综合展和专题展。综合展设在国家会议中心，设置成就展、国别展、省区市及港澳台展、主题专区，重点展示服务贸易发展新成就、新趋势；专题展设在首钢园区，继续设置电信、计算机和信息服务，金融服务，文旅服务等9个专题，围绕培育发展新质生产力，发挥集群化、链条化办展优势，整合服务贸易优质资源，集中展示服务贸易数字化、智能化、绿色化发展最新成果、最新技术及应用，打造全球服务贸易领域的“首秀场”。

成果发布方面，设置线下线上发布厅，举办首发活动、权威发布、服务示范案例发布等活动。有200余项融合创新成果将陆续发布，包括全球首款人工智能骨科手术机器人等数字化、智能化技术在医疗健康、文化旅游等领域的应用，为参展参会的客商提供最新的行业动态和发展趋势。

“北京时装周的WEEK UP潮流展区将在服贸会上首次亮相，将以独特魅力和创新的活动安排，为观众带来全新体验。”北京市商务局局长朴学东介绍，该展区将以“城市漫游者”为主题，整合艺术表演、非遗体验、创意发布、行业论坛、主题沙龙、时尚公开课等活动，为观众提供全方位的时尚资讯和潮流风向标。

今年担任服贸会主宾国的法国将首次在服贸会设立法国馆。据统计，截至8月下旬，共有83个国家和国际组织确认以政府或总部名义设展办会。在国家会议中心的综合展国别专区，将集中展示各个国家和国际组织服务贸易领域的优势特色，参展国覆盖了五大洲，包括法国在内的13个国家和国际组织首次独立线下设展。

作为工业风貌和奥运元素完美结合的典范，服贸会首钢园区已经形成独具特色的场馆群。“我们打造了布局更紧凑、动线更合理、功能更齐备的服贸会4.0版本，进一步突出‘新型聚落式’的会展空间。四高炉和它的附属设施被整体改造成了首钢国际会展中心会展综合体，成为今年服贸会的新地标。”朴学东表示，今年服贸会期间，四高炉将作为1号馆崭新亮相。

商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂表示，服贸会是全球第一个聚焦服务贸易的综合性、国际化展会平台，已经成功举办了十届，取得了丰硕成果，成为中国扩大开放的重要窗口。2020年服贸会提质升级以来，已经有10多位外国政要以及世贸组织、联合国贸发会议、经合组织等多个国际组织的主要负责人，线上线下出席服贸会并发表致辞，共同呼吁加强开放合作，为促进全球服务贸易繁荣发展作出了积极贡献。

近年来，服贸会顺应全球服务数字化、智能化、绿色化发展趋势，新增了数字服务专区、环境服务专题等多个板块，同时围绕服务贸易、数字贸易创新发展、绿色低碳发展等前沿议题开展高水平研讨，发布权威报告，引领行业发展趋势。（记者 董蓓）

(责编：郭思邈、申佳平)

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