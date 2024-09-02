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“开学经济”升温 消费热情持续释放

人民网记者 黄盛
2024年09月02日08:50 | 来源：人民网
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新学期开始，书包、文具、眼镜、零食、数码电子产品等学习、生活类用品热销，带动“开学经济”火热。

  “不少大学生在开学会购买一些具有‘家乡味儿’的特色文创手办，带到学校送给同学、老师。”辽宁省朝阳市朝阳礼物城市文创店店主刘先生告诉记者，最近店内常常被大学生和中学生挤满，他们热衷选购城市文物古迹相关文创衍生品和笔记本礼盒等价格合理又有实用价值的文具，作为开学的礼物。

  在河北省石家庄市北国先天下购物广场，王先生带着“准大学生”儿子选购了行李箱、手机、笔记本电脑和微单相机。“儿子马上就要去北京报到成为大一新生，最近趁着商场有开学季的优惠活动，就来选购些孩子喜欢的产品。”王先生告诉记者，小到纸笔、书包，大到智能手表、学习机和电脑，不少商家抓住这个消费节点，进行了各种促销、优惠活动。

  “文具热”“文创热”“购书热”“3C数码热”……新学期来临，“开学经济”逐渐升温。记者在商场、书店、商超看到，教辅资料、文创文具、数码产品等销售火热，学生们的“开学装备”掀起了新一波消费热度。8月初，商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在国新办新闻发布会上表示，紧扣百姓需求，聚焦群众关切，谋划推出系列精品活动。其中，开学季与丰收季、冰雪季、团圆季成为四个消费新高潮。

  与此同时，全国各地针对开学季经济推出了一系列促消费重点活动，为大中小学生送上诚意十足的“开学礼”。

8月22日起，湖北省在支付宝、京东等平台发放2024年“惠购湖北”3C数码产品消费券，并设置了15%的消费立减券，最高优惠1500元。江苏苏州开启“开学大备战”促消费专项行动，推出宿舍、军训、出行等七个主题一周畅购优惠，带动千店万品“热now”开学，让学生家长开学季不再手忙脚乱。海南省旅游协会围绕开学季“陪送游”主题，发布了2024年海南开学季“陪送游”产品和优惠套餐，为奔赴海南的新生及家长送上开学季文旅优惠礼包……

业内人士表示，开学季，也是消费季。为满足家长和学生群体消费需求，不少地方和网购平台推出开学季消费折扣活动，以优惠好价让开学省心更省“薪”，激发“开学经济”消费活力。下一步，各地可以不断丰富消费产品供给，提升消费服务质量，深层次挖掘开学市场的消费潜能，为文旅消费发展注入强劲动力。

 

 

 

 

(责编：杨虞波罗、高雷)
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