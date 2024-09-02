人民网北京9月2日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，8月31日，为期62天的铁路暑运圆满结束。7月1日至8月31日，全国铁路累计发送旅客8.87亿人次，同比增长6.7%，日均发送旅客1431.2万人次，创暑运旅客发送量历史新高，其中8月10日至12日连续3天单日客流超1600万人次。

国铁集团运输部负责人介绍称，今年暑期铁路学生流、旅游流、探亲流等客流叠加，旅客出行需求旺盛，客流保持高位运行。铁路部门运输能力增强，较好满足旅客出行需求，全国铁路日均安排开行旅客列车10905列，同比增加636列，增长6.2%。

具体来看，池州至黄山高铁、日兰高铁庄寨至兰考段、兰张高铁兰州至武威段等新线暑运“首秀”表现亮眼，客流呈现强劲增长态势。在跨境旅客运输组织方面，中老铁路、广深港高铁香港段累计发送跨境旅客4.56万人和518.4万人，同比分别增长78.1%和10.7%。

针对多地持续高温天气、用电量攀升的情况，铁路部门加大能源保供运输力度，用好大秦、浩吉、瓦日、唐呼等铁路主要煤运通道，动态掌握重点发电企业用煤需求，实行运力倾斜，国家铁路发送电煤2.5亿吨，全国371家铁路直供电厂存煤可耗天数始终保持较高水平，较好服务各地迎峰度夏。

(责编：王连香、高雷)

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