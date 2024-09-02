人民网记者 李栋

当前，我国秋粮陆续进入成熟期，距离大面积收获还有不到1个月时间。目前，中稻、玉米进入灌浆期，大豆进入鼓粒期，双季晚稻陆续进入拔节期。总体看，全国大部分地区秋粮苗情长势正常偏好，夺取丰产丰收有基础。

近日，在吉林省白城市洮北区，主要粮食作物已进入开花乳熟、中稻孕穗抽穗时节。大型直升机正开展飞防作业，通过“一喷多促”防治病虫害，助力粮食作物稳产增产。

“‘一喷多促’是农作物生长中后期的一项重要田间管理措施，通过将叶面肥、杀虫剂等混合喷施，一次性作业可实现促作物生长、促灌浆增重、促单产提升和防虫防病等多重功效。”白城市农业农村局相关负责人介绍，飞防作业严格按照提前规划的航线与架次，确保科学喷施。

粮食生产讲究三分种，七分管。临近白露节气，在河南省安阳市内黄县的广袤田野上，金黄色的玉米穗随风摇曳，孕育着新一季秋粮的丰收。

“玉米生长进入中后期，正是田管的关键节点，趁着天气晴好，我们抓紧对玉米进行管理。”望着一台台植保无人机腾空而起，内黄县亳城镇智慧农业园区经理高得辉对今年秋粮的丰收信心十足，“460亩玉米经过植保无人机飞防作业，几十分钟就能全部喷洒完，不仅省时省力，还保证了防治效果。”

据内黄县农业农村局负责人介绍，今年秋粮作物播种面积126.83万亩。截至目前，中耕面积70万亩，追肥面积92万亩，化除面积83万亩、浇水面积129万亩，病虫害发生面积29万亩，防治面积44万亩，全县秋粮苗情长势良好。

9月底，全国秋粮将陆续迎来大面积收获。“各主产区要通过分类施策，持续抓好秋粮后期田管。”专家建议，在东北地区要重点防早霜；在黄淮海和西北地区抓好“一喷多促”；在南方地区落实水稻增施粒肥、扩种晚秋作物，努力实现灾区少减产、非灾区多增产。

秋粮占我国粮食总产量的四分之三，各部门打出一系列“组合拳”不断夯实秋粮丰收基础。在财政支持方面，财政部会同农业农村部下达农业生产防灾救灾资金20.37亿元，支持河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南等地实施秋粮作物“一喷多促”。

在农技支持方面，农业农村部相关部门会同全国农技中心召开秋粮病虫害防控暨统防统治与绿色防控融合推进会，交流秋粮病虫害发生防控情况，分析研判发生形势，动员安排防控工作。

农业农村部相关负责人表示，将强化措施落实，全力以赴保障秋粮和全年粮食丰收。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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