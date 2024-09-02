人民网北京9月2日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部公布2024年7月份全国彩票销售情况。数据显示，7月份，全国共销售彩票546.55亿元，同比增加57.50亿元，增长11.8%。其中，福利彩票机构销售176.35亿元，同比减少2.31亿元，下降1.3%，主要原因是去年同期基数相对较高，以及即开型彩票销量下降；体育彩票机构销售370.20亿元，同比增加59.81亿元，增长19.3%，主要原因是欧洲杯赛事拉动竞猜型彩票销量短期快速增长。

1至7月累计，全国共销售彩票3631.33亿元，同比增加403.29亿元，增长12.5%。其中，福利彩票机构销售1226.54亿元，同比增加149.72亿元，增长13.9%；体育彩票机构销售2404.79亿元，同比增加253.57亿元，增长11.8%。

(责编：王震、高雷)

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