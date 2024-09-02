人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

财政部：1至7月全国共销售彩票3631.33亿元

2024年09月02日09:15 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月2日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部公布2024年7月份全国彩票销售情况。数据显示，7月份，全国共销售彩票546.55亿元，同比增加57.50亿元，增长11.8%。其中，福利彩票机构销售176.35亿元，同比减少2.31亿元，下降1.3%，主要原因是去年同期基数相对较高，以及即开型彩票销量下降；体育彩票机构销售370.20亿元，同比增加59.81亿元，增长19.3%，主要原因是欧洲杯赛事拉动竞猜型彩票销量短期快速增长。

1至7月累计，全国共销售彩票3631.33亿元，同比增加403.29亿元，增长12.5%。其中，福利彩票机构销售1226.54亿元，同比增加149.72亿元，增长13.9%；体育彩票机构销售2404.79亿元，同比增加253.57亿元，增长11.8%。

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财政部：1至7月全国共销售彩票3631.33亿元
　　人民网北京9月2日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部公布2024年7月份全国彩票销售情况。数据显示，7月份，全国共销售彩票546.55亿元，同比增加57.50亿元，增长11.8%。…
我国秋粮陆续进入成熟期 各地多措并举助力稳产增收
　　当前，我国秋粮陆续进入成熟期，距离大面积收获还有不到1个月时间。目前，中稻、玉米进入灌浆期，大豆进入鼓粒期，双季晚稻陆续进入拔节期。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部