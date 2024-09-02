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国铁集团上半年营业总收入5794亿元 净利润盈利17亿元

2024年09月02日08:56 | 来源：人民网
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人民网北京9月2日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，8月31日，国铁集团披露了2024年上半年财务决算。上半年，国铁集团实现营业总收入5794亿元，净利润盈利17亿元，铁路经营质量和效益稳步提升，固定资产投资、客运发送量、中欧班列开行数量等指标均创历史同期新高。

国铁集团财务部负责人介绍，上半年，全国铁路日均开行旅客列车10256列，同比增长9.4%；发送旅客20.96亿人次，同比增长18.4%，创历史同期新高；其中，5月1日发送旅客2069.3万人次，创单日旅客发送量历史新高。

货运方面，上半年，国家铁路日均装车17.54万车，发送货物19.23亿吨，呈现稳中有升的良好态势，其中6月份日均装车18.33万车，同比增长6%；发送货物3.32亿吨，同比增长6.1%，创历史同期新高。

工程建设方面，池州至黄山高铁、兰张高铁兰州至武威段、将军庙至淖毛湖铁路等项目按期建成投产。杭州至温州高铁、宣城至绩溪高铁、包银高铁惠农至银川段等在建项目顺利推进，一批重点控制性工程取得突破性进展。以国家“十四五”规划《纲要》确定的铁路工程和联网、补网、强链项目为重点，加快推进宜昌至涪陵高铁、铜仁至吉首铁路等项目前期工作，力争早日开工建设。上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高，累计开通新线979.6公里，为区域经济社会发展注入了新动能。

(责编：王连香、高雷)
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