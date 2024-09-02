人民网北京9月2日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部公布2024年上半年中国财政政策执行情况报告。报告显示，2024年，中央本级科技支出预算安排3708.28亿元，较上年增长10%。

关于加快推动高水平科技自立自强，报告提出五方面部署：

一是基础研究投入力度持续加大。2024年，中央本级科技支出预算安排3708.28亿元，较上年增长10%。其中，基础研究支出979.8亿元，较上年增长13.1%。完善竞争性支持和稳定支持相结合的基础研究投入机制，支持中国科学院开展稳定支持基础研究领域优秀青年团队试点等。

二是国家科技重大项目稳步实施。足额保障关键核心技术攻关资金需求，支持布局实施一批国家科技重大项目。完善国家科技计划项目管理制度，参与修订《国家重点研发计划管理暂行办法》等。

三是国家战略科技力量进一步强化。支持国家实验室建设发展，配合推进全国重点实验室重组。适当加大中央级科研单位稳定科研经费支持力度，加强科研能力建设。引导支持企业提升核心竞争力，强化企业科技创新主体地位。支持全方位培养、引进、用好人才。

四是区域创新体系建设得到有力保障。推动健全完善区域科技创新体系，优化区域科技创新布局。2024年下达中央引导地方科技发展资金59.92亿元，支持和引导各地落实国家创新驱动发展战略和科技改革发展政策、优化区域科技创新环境、提升区域科技创新能力。

五是科学普及和国际科技交流合作持续深化。保障科普经费投入，推动增强科技馆科普辐射力，提升基层科普服务的覆盖面和实效性。支持扩大国际科技交流合作，推动加快形成具有全球竞争力的开放创新生态。

(责编：王震、高雷)

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