人民网北京9月2日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部公布2024年上半年中国财政政策执行情况报告。报告显示，截至目前，国家中小企业发展基金规模达到357亿元，已投资种子期、初创期成长型中小企业1200多家。

关于加大企业创新发展支持力度，报告指出：

一是促进中小企业创新发展。启动实施新一轮专精特新中小企业财政奖补政策，政策力度进一步加大，首批支持1000多家重点领域的“小巨人”企业高质量发展，鼓励企业加大科技创新投入、提升产业链协作配套能力。充分发挥国家中小企业发展基金作用，带动社会资本共同支持种子期、初创期成长型中小企业创新发展。截至目前，基金的规模达到357亿元，累计投资42个子基金，帮助已投项目新增股权融资超过4800亿元，投资种子期、初创期成长型中小企业1200多家，金额占比70%以上。

二是实施科技创新专项担保计划。加大国家融资担保基金对科技类中小企业风险分担和补偿力度，将国家融资担保基金贷款责任分险比例从20%提高至不超过40%，单户担保金额上限由1000万元提升至3000万元，代偿率上限从4%提高至5%，着力解决项目有前景、技术有竞争力、发展有潜力、知识产权价值高，但有效抵质押物较少的科技创新类中小企业融资难融资贵问题，撬动更多金融资源支持科技创新。

(责编：王震、高雷)

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