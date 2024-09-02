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三部门联合启动2024年“金融教育宣传月”活动

2024年09月02日10:03 | 来源：人民网
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人民网北京9月2日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，为不断践行金融工作政治性、人民性，切实提升社会公众金融素养及风险防范能力，营造和谐健康金融环境，国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会9月联合开展“金融教育宣传月”活动。

本次活动以“金融为民谱新篇 守护权益防风险”为主题，以教育活动为切入点、以金融为民为出发点，汇聚金融全行业力量，广泛普及金融知识，完善金融惠民利民举措，提升金融服务质效，推动金融行业更好服务于国家治理体系和治理能力现代化。“金融教育宣传月”期间，同步开展“担当新使命 消保县域行”专项活动，结合地域特色、资源优势、基层群众需求，因地制宜、分类施策开展教育宣传，擦亮金融为民底色，推动金融知识直达基层群众。

9月1日上午，“金融教育宣传月”活动启动仪式在北京举行。会议指出，金融监管体制改革一年来，各金融管理部门深化改革、密切合作，金融消保新格局加快构建，金融为民理念日益深化，有力查处一批侵害金融消费者和投资者权益的典型案件，及时推出一批“为民办实事”的政策举措，人民群众获得感和满意度得到提升。

会议表示，金融来之于民，服务于民。深入开展金融教育有利于人民群众“学金融、懂金融、信金融、用金融”，有利于提高人民群众的风险意识和风险认知能力，有利于增进社会各方对金融的客观认识，敦促金融机构培育中国特色金融文化，共同创造良好和谐的社会氛围。

会议强调，各金融管理部门将与各地各有关部门一道，以联合开展“金融教育宣传月”活动为契机，以中国特色金融文化涵养行业生态，将金融宣教与基层治理紧密结合、将保护金融消费者和投资者合法权益同防风险、强监管、促发展紧密结合，完善相关制度体系，健全跨部门协作机制，增强工作合力，用心用力用情助力实现人民群众对美好生活的向往，为强国建设和民族复兴伟业作出金融贡献。

(责编：罗知之、高雷)
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