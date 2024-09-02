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四部门发文要求保障秋季学期在校师生食品安全

2024年09月02日13:36 | 来源：人民网
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人民网北京9月2日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，市场监管总局、教育部、公安部、国家卫生健康委近日联合印发《关于做好2024年秋季学期学校食品安全工作的通知》（以下简称《通知》），部署各地做好2024年秋季学期学校和幼儿园食品安全工作，切实保障在校师生饮食安全。

通知》要求，各地教育部门要指导有条件的地方和学校实行大宗食材公开招标、集中定点采购制度和评价退出机制，定期公示有关情况。学校食堂和校外供餐单位要索取进货查验证明文件，确保货、票相符，原材料感官性状无异常，加强食品加工制作过程标准化控制和从业人员培训，有效规范食品加工制作行为。

《通知》指出，学校食堂要合理布局各环节流程，设置食品贮存、初加工、切配、烹饪、餐用具清洗消毒等场所。定期开展“三防”设备设施清洁维护，防止有害生物入侵和孳生。配备与供餐人数相匹配的餐具用具清洗消毒设施设备，完善清洗消毒岗位工作职责，规范各环节操作，保障餐具用具洁净。

《通知》强调，中小学校长、幼儿园园长今年9月至少要在食堂召开一次现场办公会，着力改善学校食堂就餐环境；要严格落实中小学校（幼儿园）相关负责人陪餐制度；要开展食源性疾病预防和营养健康宣传教育，倡导学生餐食减油、减盐、减糖。

《通知》要求，各地各有关部门要建立协商机制和联合监督检查机制，拓宽制度建设维度，形成校园食品安全齐抓共管的工作合力。

(责编：方经纶、高雷)
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