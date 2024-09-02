原标题：赋能千行百业 华为擎云中国行首站落地数博会

2024中国国际大数据产业博览会（简称数博会）以“数智共生：开创数字经济高质量发展新未来”为主题，全方位、多角度展示国内外数据产业最新动态、最新成果和发展趋势。大会期间，华为擎云参展，华为擎云商用终端作为数据要素重要载体，通过端管云芯协同设计，构建算力一体化流动底座，让大数据有“端”可依，赋能企业数字化转型能力，并将华为擎云中国行首站落地数博会。据悉，华为擎云中国行活动将在更多城市持续召开，华为擎云也将持续打造符合千行百业实际需求的商用终端及解决方案。

数据显示，2023年我国数字经济规模超过55万亿元，占国内生产总值比重已超40%，在中国经济高质量发展引领下，各领域的数字化转型蓬勃推进。数字经济、数字社会建设正在加速进行。尤其中国中小企业数字化转型步伐近年来不断加快。但由于中小企业自身数据供给往往不足，需进一步发挥数据要素的纽带作用和创新引擎作用，需要更多上下游企业成为其转型上的一环，而办公数字化首当其冲。

去年3月，华为发布全场景商用终端及解决方案品牌华为擎云，标志着华为成功进入商用领域。同年5月，华为在合作伙伴大会上，华为宣布了商用终端战略，并提出携手合作伙伴，以三个阶段逐步打造面向未来的擎云创新能力平台，共筑高质量数字新生态。在一年多的时间中，华为擎云坚定商用终端战略，保持在商用整机和自主创新终端的研发投入，加速产品迭代和扩充产品线。

如何保持高速的商用业务发展从而推进企业数字化，华为擎云给出了自己的答案。在华为擎云看来，商用办公场景复杂多元，各垂直行业都有独特的属性和细分场景，能高效适配行业的全新解决方案离不开合作伙伴的软件支撑，因此，通过行业共创，才能更好地深入客户，了解行业。华为擎云构建了创新能力体系，着力构建和提升多设备协同、智慧办公等能力，帮助开发者基于PC应用引擎技术、HarmonyOS布式技术、HEM设备管控等开放接口能力，创造功能更丰富、场景更多元的行业解决方案，来满足行业数字化业务需求。

在不到两年的时间里，华为擎云出现在了各大行业展会上，让更多不同的行业认识到从办公终端生态到数字化技术可以有一站式的解决方案。据悉，华为擎云曾登陆2024政法智能化建设技术装备及成果展，聚焦泛政务行业的日常办公、业务通信等场景，华为擎云带来智慧政务-无纸化会议方案、健康作训方案、安全终端方案等以全栈自主领先技术，为通信安全、信息安全核心需求提供有力支撑。也曾出现在2023中国国际应急管理展览会，展示了联合合作伙伴针对森林巡检、消防作训、安全生产等核心业务场景打造的多款定制化终端及解决方案，为行业提供以应急预警为先导的主动应急机制新思路。

此次出现在数博会上，尤其推出华为擎云中国行，更是希望通过创新产品及解决方案为产业赋能，能够在不同的省市落地，未来有望达成“百城百场”的壮举，从而为当地的数字化转型做出贡献。华为擎云中国行聚焦智慧政务、智慧金融、智慧教育、智慧能源等多行业的数智化发展议题，通过政策解读、技术赋能、经验分享、展览展示等多种形式，面向政府、企业、合作伙伴，打造一个承载信息、创造机遇、赋能行业的交流平台。

据悉第一站选在数博会就是看中了数据要素在数字化转型中的重要作用，也可充分发挥华为擎云本身的创新技术与方案在不同行业中的应用，尤其是通过大会传达出对于转型的深刻理解。同时，深入数字化转型已经成为企业发展全新生产力的重要力量，在此背景下华为擎云将开放技术能力，打造行业场景化的终端解决方案，为千行百业数字化转型提供助力。

“华为擎云”彰显了对于商用领域的发展和企业数字转型持续深耕的决心，是华为致力于将卓越品质、创新科技、安全可靠的端到端商用产品及解决方案带给企业客户的承诺。通过持续产品创新，华为擎云以终端为纽带，整合了自身硬件、软件优势，并与解决方案商等合作伙伴携手，共同拓展行业应用场景及案例，缩短了解决方案研发周期，加速解决方案落地发挥价值，形成了擎云生态的良性循环。面向未来，华为擎云将继续聚焦行业应用场景创新，与千行百业的“同路人”携手共同探索更多可能，也将通过华为擎云中国行为全国各地的企业数字化提供助力。

(责编：曹淼、李源)

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