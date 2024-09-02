原标题：阳光保险正式启动2024年“金融教育宣传月”活动

9月1日上午，由国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证监会联合开展的2024年“金融教育宣传月”活动启动仪式在京隆重举行。

本次活动以“金融为民谱新篇 守护权益防风险”为活动口号，向人民群众普及反诈骗、防范非法金融活动(后文简称“反诈防非”)常识和理性投资知识，宣传金融惠民利民措施，培育和弘扬诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规的中国特色金融文化。

阳光保险参加了启动仪式，并在当天的金融集市活动中设置金融教育宣传展台，通过金融教育宣传手册、盲文手册、保险博物馆宣传册、手语视频、清凉扇、环保袋等多种宣传载体，以人民群众喜闻乐见的形式与现场群众互动，宣传金融消费知识。

活动现场，阳光保险在展台设置了打卡拍照点，融入反诈防非等知识普及和理性投资知识内容，还特别定制了生动、有趣的手持打卡牌。不少市民被有趣的手持打卡牌吸引，纷纷驻足拍照留念。现场开展有奖问答互动游戏，将反诈防非、理性投资和消费者权益保护等知识融于问答游戏中，寓教于乐，寓学于趣，以新颖有趣的形式让金融教育宣传“活跃起来”，吸引了众多市民抽卡答题，成为当天活动的一大亮点。

启动仪式当天，阳光保险各子公司、各级机构同步拉开了金融教育宣传系列活动的序幕。各地机构结合地方特色、资源优势、群众需求，积极开展金融教育宣传进学校、进农村、进社区、进机关、进企业的“五进入”活动；同时深入革命老区、少数民族地区、边境地区、欠发达地区、东部沿海发达地区县域基层，重点关注“老人、青少年、新市民”及残障人士等消费群体，开展形式多样的教育宣传活动，引导人民群众理性投资，提升人民群众防诈“免疫力”。

阳光保险深刻理解国家“以人民为中心”的发展思想，始终秉承“金融为民”的服务理念，致力于为人民群众提供专业的风险保障及综合服务解决方案，以“科技+专业”为核心提供风险减量服务，成为企业风险管理伙伴。

在消费者权益保护工作中，阳光保险以“客户至上、让消费者满意”为工作目标，在全系统树立起“尽最大努力保护消费者利益，反对任何伤害消费者的行为”的工作思想，将消费者权益保护融入经营管理及产品服务的全流程。

同时，积极开展金融知识教育宣传系列活动，打造系列活动品牌，如“盲文手语讲消保”“田间地头讲消保”“马背上讲消保”“阿哥阿妹讲消保”等，走进革命老区、少数民族、田间地头，面对面的开展金融教育宣传活动，助力提升广大群众的金融风险防范意识，传播爱与责任的保险向善文化。

阳光保险将不断提升服务品质，为人民群众办惠民、利民、便民的好事，用实际行动传递爱与责任，切实提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

(责编：曹淼、李源)

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